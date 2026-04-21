NBA, Wembanyama miglior difensore dell’anno all’unanimità: vincono Cavs, Timberwolves e Hawks

Il talento dei San Antonio Spurs entra nella storia come primo Defensive Player of the Year con voto unanime. Nei playoff successi per Cleveland, Minnesota e Atlanta.

La notte NBA tra lunedì e martedì regala tre partite di playoff, ma a prendersi la scena è soprattutto Victor Wembanyama, entrato nella storia come primo giocatore a vincere all’unanimità il premio di miglior difensore dell’anno.

Il lungo dei San Antonio Spurs, 22 anni, ha superato nettamente la concorrenza di Chet Holmgren degli Oklahoma City Thunder e Ausar Thompson dei Detroit Pistons, diventando anche il più giovane di sempre a ottenere questo riconoscimento. Wembanyama è il primo giocatore degli Spurs a conquistare il premio dopo Kawhi Leonard nel 2016.

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Determinante una regular season di altissimo livello, chiusa con 197 stoppate, miglior dato della lega, e una media di 9.5 rimbalzi difensivi a partita, seconda solo a quella del serbo Nikola Jokic. “Sono molto felice di questo riconoscimento e orgoglioso di essere il primo vincitore all’unanimità”, ha dichiarato il talento francese, prima scelta assoluta al Draft 2023.

Cleveland avanti nella serie con Toronto

Sul parquet, Cleveland raddoppia nella serie contro i Toronto Raptors grazie al successo per 115-105. I Cavaliers trovano una prestazione di squadra molto efficace, con Donovan Mitchell autore di 30 punti, James Harden a quota 28 ed Evan Mobley con 25 punti. Per la formazione statunitense si tratta della quarta stagione in cui almeno tre giocatori raggiungono i 25 punti nella stessa gara di playoff. A Toronto non bastano i 26 punti di Scottie Barnes.

Rimonta Minnesota contro Denver

Grande reazione dei Minnesota Timberwolves, che superano i Denver Nuggets per 119-114 riportando la serie in parità dopo la sconfitta in gara-1. La squadra ospite recupera uno svantaggio arrivato fino a 19 punti grazie a un secondo tempo di alto livello, trascinata dai 30 punti di Anthony Edwards e dai 24 di Julius Randle.

Atlanta piega New York nel finale

Serie in equilibrio anche tra Atlanta Hawks e New York Knicks, con il successo di misura per 107-106 della squadra di Atlanta. Decisivo l’ultimo quarto, in cui gli Hawks rimontano 12 punti di svantaggio approfittando delle difficoltà offensive dei Knicks, limitati a 15 punti nel periodo conclusivo. Protagonista CJ McCollum con 32 punti e 6 assist.