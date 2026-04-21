All Around. Il format Sportface che racconta gli atleti oltre la gara

All Around è il nuovo format di Sportface pensato per raccontare le atlete e gli atleti nella loro dimensione più autentica, andando oltre la performance e portando lo spettatore dentro il loro mondo. Oggi partiamo con la Ginnastica artistica a ridosso del XVII Edizione Trofeo della Città di Jesolo.

Un progetto che le racconta non solo come sportive, ma anche come persone, tra emozioni, sacrifici e percorsi di vita che si intrecciano con la ginnastica artistica. Si parte dalle origini, con il ricordo del primo ingresso in palestra e della scintilla che ha acceso la passione per la ginnastica. Da lì, il racconto si addentra nelle difficoltà: gli infortuni, i momenti di crisi, la tentazione di mollare.

È qui che emerge la parte più umana delle atlete, quella che spesso resta invisibile agli occhi del pubblico, ma che definisce davvero il loro percorso dentro e fuori dalla pedana.

Non solo esercizi perfetti, non solo punteggi e medaglie. La ginnastica artistica è molto di più: è sacrificio quotidiano, paura da gestire, cadute da cui rialzarsi.

Sportface è anche su Amazon Prime Video

Le atlete si raccontano

È da questa consapevolezza che nasce All Around, il nuovo format pensato per raccontare le atlete nella loro dimensione più autentica, andando oltre la performance e portando lo spettatore dentro il loro mondo. Il progetto si sviluppa come un racconto corale, in cui più ginnaste si alternano in un intreccio di voci, emozioni e vissuti.

Il risultato è una narrazione intensa e dinamica, capace di unire ritmo televisivo e profondità umana. Si parte dalle origini, con il ricordo del primo ingresso in palestra e della scintilla che ha acceso la passione per la ginnastica. Da lì, il racconto si addentra nelle difficoltà: gli infortuni, i momenti di crisi, la tentazione di mollare. È qui che emerge la parte più umana delle atlete, quella che spesso resta invisibile agli occhi del pubblico. Ampio spazio viene dato al tema del sacrificio: rinunce, allenamenti estenuanti, la gestione di una vita scandita da disciplina e obiettivi. Un percorso che richiede determinazione, ma anche una forte identità personale.

Per questo All Around dedica una parte importante alla dimensione interiore, esplorando chi sono le ginnaste fuori dalla palestra e cosa la loro esperienza sportiva ha lasciato dentro di loro.

Non manca poi il momento dell’emozione pura: la gara, l’attesa prima di salire in pedana, l’adrenalina che precede ogni esercizio. Sensazioni raccontate in prima persona, capaci di trasmettere tutta la tensione e la bellezza di uno sport in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

All Around si propone così come un prodotto capace di parlare a un pubblico ampio, agli appassionati di sport, ma anche a chi è alla ricerca di storie vere, di percorsi di crescita e di esempi di resilienza.

Perché, alla fine, la ginnastica artistica non è solo ciò che si vede in gara, ma tutto quello che c’è dietro e questo format vuole raccontarlo fino in fondo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it