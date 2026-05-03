Sinner nella storia: cinque Masters 1000 consecutivi, nessuno ci era mai riuscito. Zverev travolto 6-1 6-2 a Madrid

L’altoatesino entra nell’olimpo del tennis mondiale superando il record di Djokovic e Nadal fermi a quattro. Ora Roma e il Career Golden Masters nel mirino: manca solo il Foro Italico.

C’è un momento preciso in cui un campione smette di essere semplicemente il migliore della sua generazione e diventa qualcosa di più grande. Per Jannik Sinner quel momento è arrivato oggi, domenica 3 maggio, sulla terra rossa della Caja Mágica di Madrid. Il 24enne di San Candido ha battuto il tedesco Alexander Zverev con un perentorio 6-1 6-2 conquistando il Mutua Madrid Open e diventando il primo tennista nella storia a vincere cinque Masters 1000 consecutivi. Un primato che supera quello condiviso da Novak Djokovic e Rafael Nadal, entrambi fermatisi a quattro.

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Una finale senza storia

L’ultimo atto del torneo madrileno non ha offerto suspense, ma ha regalato uno spettacolo di tennis di altissimo livello — quello di Sinner, almeno. Il numero uno del mondo e del tabellone ha dominato dall’inizio alla fine, senza mai concedere l’impressione che Zverev potesse rientrare in partita. «Ho cominciato molto bene la partita di oggi. Zverev non ha giocato il suo miglior tennis. Sono molto soddisfatto della mia prestazione», ha commentato l’azzurro a caldo. Il bilancio degli scontri diretti tra i due diventa ora di 10 vittorie su 14 per Sinner, con nove successi consecutivi sull’avversario tedesco.

I record: da Madrid a una pagina di storia del tennis

Il trionfo di oggi porta con sé una cascata di numeri e primati. La serie di cinque Masters 1000 consecutivi — Parigi indoor 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid 2026 — non ha precedenti nel circuito ATP. Ma non è l’unico record infranto oggi: Sinner è diventato il più giovane giocatore di sempre ad aver disputato almeno una finale in tutti i nove Masters 1000 del calendario, a soli 24 anni. Prima di lui ci erano riusciti soltanto Djokovic (a 25), Nadal (a 27) e Federer (a 30).

Sul fronte delle serie aperte, quella di oggi è la 28ª vittoria consecutiva in un Masters 1000 e la 23ª affermazione di fila nel circuito in generale, dall’eliminazione ai quarti del Qatar Open per mano di Jakub Mensik.

Il palmares: 28 titoli, quattro Slam, nove Masters 1000

Il trofeo madrileno è il 28° della carriera per Sinner e il nono Masters 1000. Tra questi spiccano quattro titoli del Grande Slam — due Australian Open, un US Open e un Wimbledon — e ora una collezione di Mille che copre Canada, Miami (due volte), Cincinnati, Indian Wells, Shanghai, Parigi indoor, Montecarlo e Madrid. «È stato un altro torneo incredibile, un’altra bellissima vittoria. I record? Dietro c’è tanto lavoro e molto impegno. In ogni allenamento diamo sempre il massimo io e il mio grande team», ha aggiunto il campione altoatesino.

Roma e il Career Golden Masters: manca solo il Foro Italico

Ora gli occhi sono già puntati sulla prossima tappa. Per completare il Career Golden Masters — ovvero vincere almeno una volta tutti i nove Masters 1000 del circuito, impresa riuscita finora solo a Djokovic — a Sinner manca un solo trofeo: quello degli Internazionali BNL d’Italia. Il sorteggio dei tabelloni principali si terrà domani mattina alle 10:30 a Roma, in piazza del Popolo. Il Foro Italico attende il suo potenziale nuovo re.