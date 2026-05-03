È il giorno dello scudetto, l’Inter può festeggiare a San Siro contro il Parma: cosa serve

Dopo lo 0-0 tra Como e Napoli, ai nerazzurri di Chivu non serve nemmeno vincere: un pareggio consegna il 21° titolo della storia interista. San Siro pronta a rivivere la magia di 37 anni fa.

Il momento è arrivato. Dopo mesi di dominio, di record e di attesa, oggi domenica 3 maggio l’Inter può alzare il tricolore. A San Siro, contro il Parma, la squadra di Cristian Chivu ha la possibilità di conquistare il ventunesimo scudetto della propria storia, il primo senza la seconda stella cucita sul petto — quella era arrivata due anni fa sotto la guida di Simone Inzaghi. E la matematica, dopo quanto accaduto ieri, è diventata ancora più favorevole.

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Lo 0-0 di Como-Napoli cambia tutto

Il pareggio a reti bianche maturato ieri al Sinigaglia tra Como e Napoli ha semplificato ulteriormente i calcoli nerazzurri. Il Napoli di Antonio Conte non ha approfittato dell’occasione per accorciare in classifica e resta fermo a 70 punti, a nove lunghezze dall’Inter. Una distanza già significativa, che oggi potrebbe diventare definitivamente incolmabile.

Basta un punto: le combinazioni per il titolo

Contro i gialloblù del Parma — già salvi a quota 42 punti e senza più nulla da chiedere alla classifica — ai nerazzurri non serve nemmeno vincere. Un semplice pareggio sarebbe sufficiente per festeggiare: il punto in più porterebbe il vantaggio sul Napoli a dieci lunghezze, con sole tre giornate ancora da disputare e nove punti complessivi a disposizione delle inseguitrici. Matematica impietosa per chiunque voglia ancora sperare di sorpassare i nerazzurri.

Fuori dai giochi anche il Milan, attualmente terzo a 67 punti e impegnato nel pomeriggio contro il Sassuolo. Anche in caso di vittoria dei rossoneri, che arriverebbero così a 70, il distacco dall’Inter nei restanti 270 minuti di campionato sarebbe comunque incolmabile.

Trentasette anni dopo: San Siro e il ricordo del 1989

C’è un dettaglio storico che rende ancora più suggestivo questo pomeriggio. L’ultima volta che l’Inter festeggiò uno scudetto a San Siro risale al 28 maggio 1989: quella sera, i nerazzurri batterono 2-1 il Napoli di Maradona, laureandosi campioni d’Italia davanti al proprio pubblico. Trentasette anni dopo, lo stesso palcoscenico, la stessa attesa, la stessa voglia di esplodere di gioia.