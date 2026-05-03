World Relays, anche la 4×100 mista ai Mondiali: Italia cala il poker

A Gaborone arriva il quarto pass per Pechino 2027: decisiva la vittoria nel ripescaggio con Dosso, Tardioli, Valensin e Bernardino.

L’Italia continua a crescere alle World Relays di Gaborone e centra anche la qualificazione della 4×100 mista ai Mondiali di Pechino 2027. Dopo le tre staffette già promosse nella prima giornata, arriva così il quarto pass azzurro, completando un bilancio di grande valore.

Decisiva la prova nel turno di ripescaggio, dove il quartetto composto da Zaynab Dosso, Tardioli, Elisa Valensin e Andrea Bernardi si impone con il tempo di 40.69, migliorando il 40.96 della batteria precedente e precedendo il Portogallo (40.76).

Strategia vincente e giovani in evidenza

Scelta chiara dello staff tecnico, che inserisce la capitana Dosso per garantire esperienza e qualità. La risposta del gruppo è immediata: prestazione pulita nei cambi e grande solidità nelle frazioni.

A fare la differenza, oltre all’apporto della campionessa del mondo indoor, sono state soprattutto le prove dei più giovani, sempre più a loro agio nel contesto della Nazionale assoluta dopo l’esperienza del giorno precedente.

“È divertente la quarta frazione, l’Italia c’è, eccome”, il commento di Dosso al termine della gara.

Entusiasmo condiviso anche da Valensin, Bernardi e Tardioli: “È stata una grandissima soddisfazione, bellissimo correre per la nostra Nazionale, ci sentiamo bene all’altezza per stare con i grandi e stiamo imparando tanto da loro”.

Programma: finali e altri impegni

La giornata prosegue con altri appuntamenti importanti:

15:47 – 4×100 uomini (secondo round): Edoardo Longobardi, Filippo Randazzo, Fausto Desalu, Chituru Ali

16:13 – 4×400 mista (finale): Lorenzo Benati, Anna Polinari, Vladimir Aceti, Eloisa Coiro

16:24 – 4×100 donne (finale): Alice Pagliarini, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Alessia Pavese

16:40 – 4×400 donne (finale): Rebecca Borga, Virginia Troiani, Alessandra Bonora, Alice Mangione

Le World Relays sono trasmesse in diretta su Rai Sport.