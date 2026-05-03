NBA Playoff, impresa Philadelphia: Celtics eliminati dopo 44 anni

I 76ers vincono gara-7 al TD Garden e ribaltano la serie da 1-3. Embiid e Maxey trascinano, Boston fuori al primo turno

Philadelphia completa la rimonta storica

Colpo clamoroso nei playoff NBA: i Philadelphia 76ers eliminano i Boston Celtics vincendo gara-7 al TD Garden per 109-100.

La squadra guidata da Nick Nurse completa una rimonta da 1-3, diventando la 14ª nella storia a riuscirci e tornando a vincere una serie contro Boston dopo 44 anni.

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Embiid e Maxey guidano l’impresa

Protagonista assoluto Joel Embiid, che dopo aver saltato le prime due partite della serie firma una prestazione dominante da 34 punti, 12 rimbalzi e 6 assist.

Al suo fianco brilla anche Tyrese Maxey, autore di 30 punti, 11 rimbalzi e 7 assist. Decisivo anche il contributo di VJ Edgecombe, che aggiunge 23 punti e 6 rimbalzi.

Boston fuori, pesa l’assenza di Tatum

Per i Celtics arriva una eliminazione pesante già al primo turno. L’assenza di Jayson Tatum in gara-7 si fa sentire, e i 33 punti con 9 rimbalzi di Jaylen Brown non bastano a evitare la sconfitta.

Boston, seconda testa di serie a Est, saluta così i playoff contro una Philadelphia che aveva chiuso la regular season al settimo posto.

Ora la sfida ai Knicks

I 76ers proseguono il loro cammino e in semifinale affronteranno i New York Knicks, in una serie che si preannuncia equilibrata.

Ancora tutto aperto nelle altre serie

Nella Eastern Conference restano da definire le altre due semifinaliste: si andrà infatti a gara-7 sia tra Detroit Pistons e Orlando Magic, sia tra Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors.