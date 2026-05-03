Alisson ad un passo dalla Juventus: risolve il contratto col Liverpool e arriva gratis - Sportface.it

Alisson ad un passo dalla Juventus: risolve il contratto col Liverpool e arriva gratis

Si parla di un portiere, e non di uno qualunque. Si parla di una situazione che, se confermata, cambierebbe gli equilibri non solo della Juventus, ma di mezza Serie A. Perché quando esce l’idea di un top mondiale libero, senza cartellino, le distanze si accorciano per tutti, almeno sulla carta.

La voce nasce da un retroscena preciso, rilanciato da Luca Momblano, che avrebbe parlato di contatti in corso per una possibile risoluzione contrattuale. “Da quello che so, il procuratore di Alisson tratta la risoluzione con il Liverpool”, è la frase che ha acceso tutto. E basta quella, nel mercato, per far partire scenari anche molto spinti.

Alisson si avvicina alla Juventus: le ultime

Una trattativa per la risoluzione non è una rescissione fatta. Però qualcosa si muove. Alisson ha ancora un peso importante a Liverpool, ma il calcio inglese, soprattutto negli ultimi anni, ha mostrato una certa elasticità quando si tratta di cicli che finiscono prima del previsto. Se davvero il suo entourage sta discutendo un’uscita anticipata, allora si aprirebbe uno scenario raro: un portiere di quel livello disponibile senza costo di trasferimento.

Ed è lì che entra la Juventus. Perché i bianconeri, che da tempo sono sulle sue tracce e hanno raggiunto un principio d’accordo col suo entourage, stanno operando per futuro tra i pali, tra questioni tecniche, ingaggi e prospettive a medio termine. Sono settimane importanti per il futuro della porta di Luciano Spalletti, vi terremo aggiornati.