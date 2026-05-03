Ginnastica ritmica European Cup Baku: Raffaeli bronzo nella cross battle, 4 medaglie italiane – Highlights su Volare TV

La pluricampionessa italiana sale sul podio al nastro dopo l’errore alle clavette in semifinale. Dragas eliminata ai quarti, sestetto fuori in semifinale. In vista degli Europei di Varna, bilancio comunque positivo.

Si chiude a Baku la terza edizione della European Cup di ginnastica ritmica, andata in scena alla Milli Gymnastika Arenasi della capitale azera. Per l’Italia, già presente nella città azerbaigiana per la tappa di World Cup, la competizione ha rappresentato anche un importante banco di prova in vista dei Campionati Europei di Varna, in programma alla fine di questo mese. Il bilancio complessivo è positivo: quattro medaglie dalle specialità e un terzo posto per Sofia Raffaeli nella cross battle individuale.

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Raffaeli terza nella cross battle: errore alle clavette, rimonta al nastro

Dopo aver vinto la passata edizione, la pluricampionessa italiana assoluta Sofia Raffaeli si è classificata terza nella cross battle individuale — trasmessa in diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Ammessa come terza alla fase finale dopo le qualificazioni, Raffaeli ha subito un’uscita in semifinale alle clavette a causa di un errore su un rischio iniziale, che l’ha costretta a disputare la finale per il terzo e quarto posto al nastro. Lì, però, ha risposto nel modo migliore, vincendo la sfida e salendo sul podio. La gara è stata vinta dall’israeliana Daniela Munits.

Dragas eliminata ai quarti: la perdita al cerchio costa cara

Diverso l’epilogo per Tara Dragas, seconda classificata nelle qualificazioni. Dopo una buona esecuzione alla palla, la ginnasta azzurra è incappata in una perdita dell’attrezzo negli ultimi secondi dell’esercizio al cerchio, che le è costata l’eliminazione ai quarti di finale per mano della stessa Munits, poi vincitrice della gara.

Sestetto: semifinale superata, poi fuori con le cinque palle

Il sestetto azzurro composto da Chiara Badii, Sasha Mukhina, Serena Ottaviani, Gaia Pozzi, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi — ammesso con il quinto punteggio della fase di qualifica — ha disputato la propria gara fino alla semifinale con le cinque palle, dove è stato superato dalla delegazione delle Atlete Neutrali Indipendenti della Russia, poi terza in finale. La gara a squadre è stata vinta dalla Bulgaria, davanti a Israele.

Quattro medaglie dalle specialità

La spedizione italiana brilla anche nel medagliere delle singole specialità. Nelle giornate di qualificazione, che hanno definito i titoli per attrezzo, Raffaeli ha conquistato la medaglia d’argento alla palla e il bronzo alle clavette, mentre Tara Dragas ha ottenuto il bronzo al nastro. Quarta medaglia per la Squadra, terza nella prova con le cinque palle.

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