Fioretto, Coppa del Mondo Istanbul: Italia maschile in trionfo, quarta vittoria a squadre su cinque

Bianchi, Macchi, Martini e Lombardi dominano il tabellone e battono la Francia 45-29 nell’atto conclusivo. Nel pomeriggio Errigo, Favaretto, Batini e Cristino sfidano la Spagna per completare la doppietta.

Un’altra vittoria, un altro tassello in una stagione che sta diventando straordinaria. L’Italia del fioretto maschile conquista la quarta prova a squadre su cinque disputate in questa Coppa del Mondo, trionfando nella tappa di Istanbul con un percorso netto e convincente. Il quartetto formato da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Giulio Lombardi ha dominato l’intera giornata, battendo in finale la Francia con il punteggio di 45-29.

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Un cammino senza sbavature

Il percorso degli azzurri a Istanbul non ha lasciato spazio a dubbi fin dall’inizio. Negli ottavi di finale l’Italia ha archiviato la pratica Gran Bretagna con un netto 45-31, poi nei quarti ha demolito la Cina per 45-26. In semifinale il tabellone proponeva Hong Kong, superata con il risultato di 45-38 in una gara più combattuta ma mai davvero in discussione per i fiorettisti azzurri. In finale, infine, la Francia ha opposto resistenza solo nei primissimi scambi prima di cedere alla superiorità italiana: 45-29 il punteggio conclusivo che regala all’Italia il gradino più alto del podio.

Ora le donne: finale contro la Spagna

La giornata azzurra a Istanbul non è ancora finita. Anche il fioretto femminile è in finale, con il quartetto composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini e Anna Cristino pronto a sfidare la Spagna per completare una potenziale doppietta tricolore nella stessa giornata e nella stessa tappa di Coppa del Mondo.