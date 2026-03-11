Sinner, lite con il pubblico a Indian Wells: il motivo e cosa ha urlato

Jannik Sinner ha vissuto un momento insolito con il pubblico a Indian Wells: perché ha litigato con gli spettatori durante il match contro Fonseca

Il tennista numero 2 al mondo ha sfidato nella notte italiana Fonseca in una partita molto tirata e che è riuscito a portare a casa con il punteggio di 7-6, 7-6. In un match così teso, è stata fondamentale la prima di servizio per scardinare il buon gioco del diretto rivale.

E anche a un ragazzo molto equilibrato come Sinner capita di perdere la pazienza. È successo poche ora fa in campo, in un momento delicato dell’incontro. Infatti, il punteggio era di 6-5 e Sinner stava servendo per arrivare al tiebreak. Nonostante quale parola di troppo da parte del pubblico, l’altoatesino vince e va sul 40-15, un punto fondamentale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Ma resta lo sgarbo arrivato dalle prime file, dato che Sinner ha ben udito delle frasi da parte di alcuni tifosi, che lo stavano distraendo in un momento decisivo.

Cosa è successo tra Sinner e il pubblico a Indian Wells

Subito dopo aver conquistato il punto del 40-15, Sinner si è girato verso il pubblico e non ha neanche esultato, mostrando una certa rabbia. “Potete smettere di parlare?”, ha urlato ad alcuni tifosi nelle prime file.

Il giudice di sedia si è subito unito alla richiesta dell’altoatesino, facendo il solito annuncio al pubblico, chiedendo silenzio. Si tratta di un episodio sicuramente particolare, che fa capire quanto sia stato teso il match di oggi contro Fonseca. E alla fine è andato per il meglio.