Indian Wells, Sinner passa contro Fonseca: è ai quarti di finale

Jannik Sinner prosegue il suo percorso a Indian Wells. Il tennista Italiano ha vinto contro Fonseca in due set, ma le insidie non sono mancate

Il Masters 1000 di Indian Wells entra nel vivo e non porta brutte sorprese per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino non aveva un impegno facile, visto che sulla sua strada c’era Joao Fonseca. Il giovane brasiliano poteva imporsi come uno degli outsider a Indian Wells, ma il numero 2 al mondo ha interrotto il suo percorso.

E qualche camicia l’ha sudata Sinner per fare fuori il brasiliano. Ha vinto, infatti, con il risultato di 7-6, 7-6 vincendo due tie-break molto equilibrati. In quello del primo set, ha addirittura annullato tre set point, per poi riuscire a vincerlo.

Sinner ha fatto bene anche grazie alla forza del suo servizio, dato che ha messo a segno 15 ace in tutta la partita e ha perso solo 8 punti con la prima di servizio. Il numero 2 al mondo non ha avuto un calendario facile, ma è riuscito comunque approdare ai quarti di finale di Indian Wells per la terza volta in carriera. La prossima sfida sarà contro lo statunitense Tien, con cui ha vinto l’unico precedente nel 2025 a Pechino.

Le parole di Sinner dopo aver battuto Fonseca a Indian Wells

Sinner sembra molto soddisfatto della vittoria portata a casa contro Fonseca: “Sono molto contento di aver vinto. Fonseca è un gran talento che serve bene e colpisce bene in tutte le zone del campo”, ha detto subito il numero due al mondo.

Poi ha analizzato la sua prova: “Sono un po’ calato nel secondo set, ho mollato un po’ di intensità, ma lui ha giocato alla grande. È stata una bella partita. Tien? È un giocatore solido, giocherà molti quarti nei 1000. Sono contento di tornare ai quarti e di affrontarlo ancora, vediamo cosa succederà”.