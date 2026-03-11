Sport in tv oggi: Paralimpiadi Milano-Cortina, Champions League, Eurolega e Indian Wells

Giornata ricca di appuntamenti tra tennis, ciclismo e basket. In programma anche le Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, la Champions League di calcio e volley europeo.

Il programma sportivo di oggi in tv e streaming propone numerosi appuntamenti tra eventi internazionali e competizioni europee. Tra i principali spiccano le Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, l’Eurolega di basket, i tornei di Indian Wells, il grande ciclismo con Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza, oltre alle coppe europee di calcio e volley.

Di seguito il calendario completo degli eventi sportivi in tv oggi, con orari e piattaforme di trasmissione.

Gli eventi della notte e della mattina

00.00 BASEBALL – World Baseball Classic : Paesi Bassi-Israele, Porto Rico-Canada (nessuna copertura tv/streaming)

02.00 BASEBALL – World Baseball Classic : Italia-USA (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Max; streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

03.00 BADMINTON – BWF World Tour Cina Masters (diretta streaming su BWF Tv)

08.00 SCI ALPINISMO – Mondiali lunghe distanze ad Areches-Beaufort (nessuna diretta tv/streaming)

09.05 SPORT INVERNALI – Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (diretta tv su Rai 2 dalle 09.00 alle 13.00; RaiSportHD dalle 13.00 fino al termine; streaming su Rai Play)

09.30 HOCKEY PRATO – Qualificazioni Mondiali femminili : Italia-Corea del Sud (diretta streaming su Watch Hockey)

10.30 SCI FREESTYLE – Coppa del Mondo Skicross maschile e femminile a Montafon, qualificazioni (nessuna diretta tv/streaming)

10.40 CICLISMO – Tirreno-Adriatico, terza tappa Cortona-Magliano de’ Marsi (diretta tv su Rai 2 dalle 15.00; streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle 13.05)

10.45 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, prima prova cronometrata discesa libera maschile a Courchevel (nessuna diretta tv/streaming)

Gli eventi del primo pomeriggio

12.25 CICLISMO – Parigi-Nizza, quarta tappa Bourges-Uchon (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle 15.45)

12.35 CICLISMO FEMMINILE – IXINA Leeuw-Oetingen p/b Lotto (nessuna diretta tv/streaming)

Gli eventi del tardo pomeriggio

18.00 CALCIO FEMMINILE – Coppa Italia, semifinale d’andata : Fiorentina-Juventus (diretta tv su Sky Sport Calcio; streaming su Sky Go, NOW)

18.00 BASKET – EuroCup, ottavi di finale : Turk Telekom-Manresa (diretta streaming su Euro League Tv)

18.00 VOLLEY FEMMINILE – Champions League, andata quarti di finale: Zeren Spor Ankara-Conegliano (diretta tv su Sky Sport Max; streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv)

Il programma delle 18.30

18.30 BASKET – Champions League : Nymburk-Trieste (diretta streaming su DAZN)

18.30 BASKET – Champions League : AEK Atene (diretta streaming su DAZN)

18.30 BASKET – Champions League: Rytas-Le Mans (diretta streaming su DAZN)

Gli eventi della prima serata

18.45 CALCIO – Champions League, andata ottavi di finale : Bayer Leverkusen-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; streaming su Sky Go, NOW)

19.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Indian Wells, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena; streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

19.00 TENNIS – WTA 1000 Indian Wells, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Super Tennis; streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

19.00 VOLLEY FEMMINILE – Champions League, andata quarti di finale : Eczacibasi Istanbul-Asseco Resovia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

19.00 VOLLEY FEMMINILE – Champions League, andata quarti di finale : Scandicci-Fenerbahce Istanbul (diretta tv su Sky Sport 254; streaming su Sky Go, NOW)

19.00 BASKET – EuroCup, ottavi di finale : Buducnost-Cluj Napoca e Cedevita Olimpija-Chemnitz (diretta streaming su Euro League Tv)

19.30 VOLLEY – CEV Cup, ritorno quarti di finale: Piacenza-Berlin Recycling Volleys (nessuna diretta tv/streaming)

Gli eventi delle 20

20.00 VOLLEY FEMMINILE – Challenge Cup, finale d’andata : Vallefoglia-Panathinaikos (diretta streaming su DAZN, Euro Volley Tv)

20.00 BASKET – EuroCup, ottavi di finale : Venezia-Trento (diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv)

20.00 BASKET – Europe Cup, quarti di finale : Reggio Emilia-Murcia (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.00 BASKET – Champions League : AS Karditsas-Alba Berlino (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASEBALL – World Baseball Classic: Cuba-Canada (nessuna diretta tv/streaming)

Gli eventi della sera

20.30 VOLLEY – Champions League, ritorno playoff : Trento-PGE Projekt Varsavia (diretta tv su Sky Sport 255; streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv)

20.45 BASKET – Eurolega : Virtus Bologna-Partizan Belgrado (diretta tv su Sky Sport Max; streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

21.00 BASKET – Champions League: Tenerife-Gran Canaria (diretta streaming su DAZN)

Le partite di Champions League di calcio

21.00 CALCIO – Champions League, andata ottavi di finale : Bodo/Glimt-Sporting Lisbona (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 253; streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv)

21.00 CALCIO – Champions League, andata ottavi di finale : PSG-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO – Champions League, andata ottavi di finale: Real Madrid-Manchester City (diretta streaming su Amazon Prime Video)

