Mondiale 2026, l’Iran deve ritirarsi? La scelta di Trump e Infantino

Il Mondiale 2026 è ormai alle porte e c’è una grande incognita: la partecipazione dell’Iran, viste le tensioni belliche con gli Stati Uniti. C’è stato un colloquio tra Trump e Infantino

Anche il calcio passa in secondo piano. La tensione in Medio Oriente ha vissuto una pesante escalation negli ultimi giorni con gli attacchi di Stati Uniti e Israele all’Iran e la risposta di quest’ultimo nei confronti delle basi americane.

La situazione geopolitica preoccupa e non è affatto semplice da risolvere in tempi brevi, per cui bisognerà abituarsi a un nuovo ordine nel mondo e a nuove dinamiche sulla scena internazionale. Ciò riguarda, per forza di cose, anche i Mondiali 2026, che partiranno tra poco più di 90 giorni negli Stati Uniti.

Si è discusso molto del fatto che l’Iran difficilmente – in clima di guerra – potrà entrare davvero negli USA e che quindi l’addio ai Mondiali sembrava scontato. Ma un colloquio tra Trump e il Presidente FIFA Infantino sembra aver cambiato le cose.

Cosa è emerso nell’incontro tra Trump e Infantino

Nelle ultime ore, c’è stato un incontro tra Donald Trump e Gianni Infantino, per verificare lo stato dei preparativi per la prossima Coppa del Mondo.

Il Presidente FIFA ha dichiarato senza troppi dubbi: “Durante le nostre discussioni, il presidente Trump ha ribadito che la nazionale iraniana è ovviamente benvenuta a partecipare al torneo negli Stati Uniti“. Questo, in attesa della conferma dell’Iran, risolve un bel problema alle porte della Coppa del Mondo.

È anche vero che c’è un’opportunità in meno per l’Italia per essere ripescata in caso di mancato ingresso attraverso i playoff.