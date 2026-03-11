World Baseball Classic, Italia sei nella storia! Battuti gli Stati Uniti

È una super Italia a Houston nel World Baseball Classic: centrato un traguardo storico, battendo gli Stati Uniti a casa loro

Quando nel campo si miscelano sport, politica e identificazione, i risultati possono essere incredibili. Il dato è davvero forte: l’Italia ha battuto 8-6 gli Stati Uniti d’America al Daikin Park di Houston. Si tratta del successo più importante nella storia dell’Italia al World Baseball Classic.

Giornata incredibile per l’Italia che, mentre nel Bel Paese è notte, ha avuto la meglio su campioni del calibro di Bobby Witt jr, Gunnar Henderson e Aaron Judge. L’Italia ha giocato la partita perfetta, anche grazie al grande lavoro del CT Francisco Cervelli, probabilmente avente a disposizione la miglior squadra della sua storia

Si tratta di un risultato storico, straordinario e per certi versi assolutamente incredibile. E nessun traguardo ora può essere precluso: ora i ragazzi di Cervelli se la vedranno con il Messico per conquistare l’accesso ai quarti di finale.

L’Italia del baseball vive un sogno: grande partita di Michael Lorenzen

Michael Lorenzen ha trascinato l’Italia e alzato il livello della selezione, riuscendo a mettere in fila una serie di giocate pazzesche. Va dato merito, però, a tutto un gruppo capace di vincere grandi sfide, e che ora non ha limiti.

Il CT Francisco Cervelli ha parlato dopo il successo, come riportato dalla FIBS: “È uno dei giorni più belli della mia vita. Avere battuto gli Stati Uniti significa tutto”.

E ancora: “Quello che mi piace di questo risultato è che inizieranno a darci più credito. Più persone saranno intorno a noi, ci sosterranno, perché abbiamo bisogno di aiuto. Non possiamo farcela da soli. Quindi questa vittoria significa tutto per me stasera”.