Paralimpiadi, sci di fondo: Romele rimonta ma è quarto! Biglione in top10

Le Paralimpiadi di Milano Cortina stamattina sono dominate dallo sci di fondo: Giuseppe Romele chiude quarto, Biglione in top 10

Una delle competizioni più affascinanti delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 è sicuramente quella relativa la 10 km individuale di sci di fondo. Per gli uomini, c’erano grandi speranze per l’Italia grazie a Giuseppe Romele.

Il 34enne, già vincitore di una medaglia paralimpica e di tre medaglie in carriera, ha dato lotta anche oggi nella 10 km, ma ha dovuto cedere il passo alla velocità dei diretti rivali. Romele è partito piuttosto male nei primi 5 km, attestandosi addirittura all’ottavo posto e con ampio ritardo rispetto alla vetta.

Intanto, Golubkov ha dominato praticamente dall’inizio alla fine, senza mai calare davvero nel ritmo. Se lui oggi era davvero imprendibile, la sensazione è che Romele potesse davvero tenere un passo da podio.

La rimonta di Romele non basta per una medaglia

Da metà gara in poi, è iniziata una rimonta piuttosto importante. Secondo dopo secondo, l’azzurro è riuscito a rosicchiare diverse posizioni, fino a salire dall’ottava alla quarta piazza. Non basta purtroppo per un bronzo che sarebbe stato meritato.

Golubkov ha chiuso la propria prova in 24:05.8. La sua medaglia d’oro non è mai parsa davvero in discussione. Peng Zheng ha segnato un ritardo di 18.7″ da Golubkov, confermando di meritare il podio dopo un finale di gara ottimo.

Alla fine Romele ha chiuso a 22.2″ dalla testa. L’italiano è finito ai piedi del podio per 3 secondi e mezzo. Può essere soddisfatto anche Michele Biglione. L’azzurro ha chiuso la gara in decima posizione con un distacco di 1:32.8 dalla testa della gara.