Sinner ko, quanti soldi perde a causa dell’infortunio: la cifra è altissima

L’assenza forzata dai campi per Jannik Sinner ha come diretta conseguenza anche una perdita economica davvero importante per il numero uno al mondo

La decisione di Jannik Sinner di chiudere in anticipo la propria stagione 2026 per curare un’infiammazione tendinea al ginocchio destro non ha pesanti ripercussioni solo sulla classifica mondiale, ma lascia sul campo un conto economico di primissimo piano.

Il numero uno del tennis italiano, sottoponendosi a un necessario ciclo di terapie per farsi trovare al meglio nel 2027, rinuncia infatti al blocco di appuntamenti autunnali.

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Saltando tornei fondamentali come il Masters di Shanghai, Vienna, Parigi Bercy e le prestigiose ATP Finals, il fuoriclasse altoatesino vede sfumare un vero e proprio tesoretto.

La perdita economica di Sinner con il forfait anticipato

Le stime parlano di una perdita che può arrivare fino a 15-20 milioni di euro, considerando i montepremi dei singoli eventi, il Bonus Pool dell’ATP, i ricchi gettoni di presenza per le esibizioni lucrative come il Six Kings Slam di Riad e i vari bonus legati ai risultati sportivi previsti dai contratti con gli sponsor.

Nonostante l’assenza dai campi di gioco, il suo valore commerciale resta intatto. I principali partner del campione sono totalmente blindati e non subiranno alcuna sospensione, a dimostrazione di quanto il brand Sinner sia ormai solido a livello globale.

Dopo aver già incassato oltre 11 milioni di dollari nei mesi scorsi, la priorità ora è unicamente la salute fisica, sacrificando un guadagno economico enorme pur di garantire piena longevità e successo alla sua straordinaria carriera futura.