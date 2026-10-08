Baseball, l’Italia a Barcellona per il Premier 12: tre sfide per avvicinarsi a Los Angeles 2028

Da domani a domenica gli azzurri di Francisco Cervelli affrontano Colombia, Spagna e Germania nel primo torneo di qualificazione: le prime due volano al Premier 12 del 2027, che assegnerà due pass olimpici. Debutto venerdì alle 12.

Tre partite per restare in corsa verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. L’Italia del baseball sarà impegnata da domani, venerdì 9 ottobre, a domenica 11 ottobre a Barcellona, nel primo torneo di qualificazione al WBSC Premier 12 2027.

Al Carlos Pérez de Rozas Stadium gli azzurri affronteranno Colombia, Spagna e Germania. In palio ci sono due posti per il Premier 12 del prossimo anno, che a sua volta assegnerà due quote olimpiche per LA28: una alla migliore squadra asiatica e una alla migliore tra le nazionali europee e oceaniane.

Debutto venerdì contro la Colombia

L’Italia esordirà venerdì alle 12 contro la Colombia. Sabato alle 19 sfiderà i padroni di casa della Spagna, mentre domenica alle 12 chiuderà il girone contro la Germania.

La formula prevede un girone unico con partite di sola andata: al termine dei tre incontri, le prime due classificate si qualificheranno per il Premier 12 2027.

Dalla semifinale del World Baseball Classic alla sfida di Barcellona

Gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo aver raggiunto le semifinali del World Baseball Classic 2026. Tra le quattro squadre in gara, l’Italia è 14ª nel ranking, subito dietro la Colombia, 13ª. È inoltre l’unica delle partecipanti ad aver già preso parte in passato al Premier 12.

Il ritiro in Repubblica Dominicana

Per preparare il torneo, la Nazionale del manager Francisco Cervelli ha svolto un ritiro in Repubblica Dominicana, disputando quattro amichevoli contro Estrellas Orientales, Toros del Este, Leones del Escogido e Tigres del Licey.

Al raduno sono stati convocati 28 giocatori. La lista definitiva per il torneo sarà comunicata al termine della preparazione.

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I 28 convocati per il raduno

Catcher: Alberto Mineo (Parma Clima), Giaconino Lasaracina (franchigia Toronto Blue Jays), Ernesto Liberatore (Unipol Bologna), Miguel Fabrizio (Hotsand Macerata).

Interni: Gabriele Angioi (Parma Clima), Ricardo Paolini e Lorenzo Morresi (Hotsand Macerata), Renzo Martini (San Marino).

Esterni: Jhorjan Guevara (San Marino), Federico Celli (Unipol Bologna), Noel Gonzalez (Parma Clima), Nathanael Batista (Nettuno 1945).

Utility player: Robel Garcia (Parma Clima), Williams Wong (San Marino), Andrea Sellaroli (BSC Grosseto).

Pitcher: Luca Di Raffaele, Ettore Giulianelli, Angelo Palumbo e Marco Artitzu (San Marino); Claudio Scotti e Matteo Bocchi (Parma Clima); Alex Bassani e Filippo Crepaldi (Unipol Bologna); Gennaro Coviello e Mattia Sireus (BSC Grosseto); Giacomo Taschin (franchigia Toronto Blue Jays); Gabriele Quattrini e Javier Fandino (Hotsand Macerata).

Il programma del torneo di qualificazione

Venerdì 9 ottobre

Ore 12: Colombia-Italia

Ore 19: Germania-Spagna

Sabato 10 ottobre

Ore 12: Germania-Colombia

Ore 19: Spagna-Italia

Domenica 11 ottobre

Ore 12: Italia-Germania

Ore 19: Spagna-Colombia

Gli orari sono indicati in ora italiana e il programma potrebbe subire variazioni.