Gran Piemonte 2026, tutti sfidano Del Toro: favoriti, percorso e programma

Isaac Del Toro è senza dubbio il grande favorito al Gran Piemonte 2026: parte la caccia al messicano, il percorso e gli orari

Oggi le strade del Piemonte tornano a essere protagoniste con la 118esima edizione del Gran Piemonte. La classica d’autunno, valida come ultimo atto del Trittico Lombardo, propone un percorso di 185 km da Asti a Bra che non concede tregua ai corridori.

Si parte con i primi strappi di Manera, Tre Cunei e Roddino, per poi affrontare la scalata de La Morra. Il circuito finale di trentaquattro chilometri, con la breve ascesa verso Cherasco e il ritorno su La Morra, renderà il finale leggermente rialzato e ricco di insidie.

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Il grande favorito per la vittoria è senza dubbio Isaac Del Toro. Il messicano, alla sua prima gara dopo i Mondiali, vuole tornare a imporsi sulle strade italiane, cercando il grande bis dopo il successo ottenuto proprio l’anno scorso.

Pellizzari cercherà di dare del filo da torcere a Del Toro

Tra gli altri candidati al podio, occhio a Giulio Pellizzari, desideroso di riscatto dopo un Europeo non esaltante, e alla velocità di Michael Matthews, ritrovato in grande forma, oltre al francese Dorian Godon.

La corsa prenderà il via alle ore 12, con l’arrivo previsto intorno alle 16,30. Per gli appassionati, la diretta televisiva in chiaro sarà garantita su Rai Sport HD a partire dalle 14,50. Sarà possibile seguire l’intera competizione in streaming sulle piattaforme Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport e DAZN, per non perdere nemmeno un attimo della competizione.