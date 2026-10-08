Il messaggio di Ronaldo a Messi: “Hai una storia che durerà per sempre”

Cristiano Ronaldo ha mandato un bel messaggio a Lionel Messi dopo la notte in cui ha detto addio alla Nazionale argentina

Dopo l’annuncio del ritiro di Lionel Messi dalla Nazionale argentina, il mondo del calcio si è fermato per omaggiare una carriera straordinaria. Tra i moltissimi messaggi di stima ricevuti dal fuoriclasse rosarino, spicca in modo particolare il commento lasciato da Cristiano Ronaldo sui social.

Nonostante una rivalità sportiva durata quasi 20 anni, il capitano del Portogallo ha voluto rendere omaggio al suo eterno rivale con un gesto di grande sportività e rispetto reciproco.

“Leo, tanti anni a difendere il tuo Paese e una storia che durerà per sempre. Tutto il mio rispetto per quello che hai realizzato con l’Argentina“, ha scritto Cristiano Ronaldo, sintetizzando perfettamente l’ammirazione per un avversario che ha definito un’intera epoca del calcio mondiale.

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Un messaggio che va ben oltre la semplice cortesia, rappresentando il riconoscimento ufficiale di un percorso incredibile, costellato di trionfi, inclusa la storica Coppa del Mondo.

Ronaldo, Messi e la rivalità di una vita: la reazione di CR7

I due fenomeni, spesso paragonati per il loro dominio assoluto sulla scena calcistica globale, hanno dimostrato ancora una volta che la vera grandezza risiede anche nella capacità di onorare chi ti ha spinto a migliorare ogni singolo giorno.

Mentre Messi chiude un capitolo glorioso con la maglia dell’Albiceleste, le parole di Ronaldo ricordano al mondo che, al di là delle statistiche e dei trofei, rimane un legame indissolubile fatto di stima profonda. Un finale di era che lascia un vuoto incolmabile, ma anche un esempio eterno di fair play per le future generazioni.