Shanghai Masters, Arnaldi domina Tomic all’esordio: ora sfida Fritz

Il ligure supera 6-3 6-1 il qualificato australiano e accede ai 32esimi del Masters 1000 cinese. Avanza anche Tsitsipas, prossimo avversario di Luciano Darderi.
Esordio convincente per Matteo Arnaldi nel tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultimo Masters 1000 della stagione, in corso sui campi in cemento del Qi Zhong Tennis Center.
Il ligure, numero 38 del mondo, ha superato al primo turno il qualificato australiano Bernard Tomic, numero 185 del ranking ATP, con il netto punteggio di 6-3 6-1.
Arnaldi ai 32esimi contro Fritz
Una vittoria senza particolari difficoltà per Arnaldi, che ha così centrato l’accesso ai 32esimi di finale del torneo cinese.
Nel prossimo turno l’azzurro affronterà lo statunitense Taylor Fritz, undicesima testa di serie del tabellone.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Tsitsipas avanti, sarà lui l’avversario di Darderi
Prosegue anche il cammino di Stefanos Tsitsipas. Il greco, numero 43 del mondo, ha battuto al debutto il qualificato belga Kimmer Coppejans con il punteggio di 6-3 7-5.
Tsitsipas sarà quindi il prossimo avversario di Luciano Darderi, che ha usufruito di un bye al primo turno.
Il Masters 1000 di Shanghai mette in palio un montepremi complessivo di 9.415.725 dollari.