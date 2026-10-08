Judo, Mondiali 2026: oggi tocca a Stangherlin, Pedrotti e Bedel. Il programma e dove vederli

I Mondiali 2026 di judo continuano a emozionare molti tifosi: gli italiani in gara, le dirette e dovere vedere la competizione

Oggi 8 ottobre va in scena la quinta giornata alla National Gymnastics Arena di Baku per i Mondiali di judo 2026, appuntamento clou della stagione e fondamentale per il ranking in vista di Los Angeles 2028. Il programma odierno prevede le categorie -70 kg femminile e -90 kg maschile.

L’Italia scende sul tatami con tre atleti pronti a lottare per le medaglie. Tra le donne, Giorgia Stangherlin si presenta come testa di serie numero otto, evitando le big fino a un ipotetico quarto di finale contro la croata Lara Cvjetko o la spagnola Ai Tsunoda Roustant.

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Irene Pedrotti, invece, dovrà superare l’esperta britannica Kelly Petersen Pollard e una tra Taimazova e Pina per raggiungere i quarti. Sul versante maschile, Kenny Komi Bedel dovrà esprimersi ad altissimo livello fin dal secondo turno, dove affronterà il quotato brasiliano Guilherme Schimidt. Il judo tricolore dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo per sperare di fare strada.

Dove vedere i Mondiali di judo

Il Final Block, invece, verrà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Max e, dalle 16.50, su RaiSport HD. La diretta streaming sarà disponibile anche su RaiPlay, Sky Go e NOW, mentre noi vi aggiorneremo subito dopo con i risultati dei nostri italiani, per non perdere nemmeno un singolo istante delle grandi emozioni azzurre in questo importantissimo torneo mondiale iridato.

E quando si tratta di italiani e di judo può succedere davvero di tutti, e spesso in senso positivo per gli Azzurri in gara.