Europei paralimpici 2026, Italia da applausi a Cardiff: quattro medaglie nelle gare individuali

Mercoledì 7 ottobre gli azzurri hanno conquistato un oro, un argento e due bronzi: Mogos campionessa europea, Castro secondo, Garnero e Rigo terzi. Oggi nessun italiano in pedana, si riparte venerdì 9 ottobre.

Una giornata da quattro medaglie per l’Italia ai Campionati Europei Paralimpici di scherma in carrozzina 2026 di Cardiff. Mercoledì 7 ottobre, nel debutto delle prove individuali, gli azzurri hanno conquistato un oro, un argento e due bronzi: Andreea Mogos si è laureata campionessa europea nel fioretto femminile categoria B, Amelio Castro ha ottenuto l’argento nella spada maschile B, mentre Sofia Garnero e Leonardo Rigo sono saliti sul terzo gradino del podio.

Dopo l’oro conquistato martedì nel fioretto Mixed Team, la scherma azzurra ha così arricchito ulteriormente il proprio medagliere nella seconda giornata della rassegna continentale.

Mogos campionessa europea nel fioretto B

Andreea Mogos, campionessa del mondo in carica, ha conquistato il titolo europeo nel fioretto femminile categoria B. Ammessa direttamente ai quarti di finale grazie al ranking, l’atleta delle Fiamme Oro ha superato la polacca Rogowska per 15-7.

In semifinale Mogos ha dominato la britannica Justine Moore con il punteggio di 15-4, prima di imporsi nettamente anche nella finale contro l’ucraina Nadiia Doloh, battuta 15-2.

Per l’azzurra è arrivata così la seconda medaglia d’oro in due giorni, dopo il successo nella prova Mixed Team di fioretto.

Argento storico per Amelio Castro

Grande risultato anche per Amelio Castro, che alla sua prima medaglia da cittadino italiano e schermidore della Nazionale azzurra ha conquistato l’argento nella spada maschile categoria B.

Castro ha battuto negli ottavi il neutrale Pranevich per 15-9, quindi ha superato nel derby azzurro Michele Massa con un netto 15-4.

In semifinale l’atleta delle Fiamme Oro è stato protagonista di una rimonta contro il francese Thomas Tachdjian: recuperate cinque stoccate di svantaggio, ha chiuso sul 15-14 conquistando l’accesso alla finale.

Nell’ultimo assalto il britannico Dimitri Coutya si è imposto per 15-13, lasciando a Castro una preziosa medaglia d’argento. Nella stessa prova Michele Massa ha chiuso settimo, Andrea Jacquier 19° e Davide Costi 20°.

Prima medaglia individuale per Sofia Garnero

Nel fioretto femminile categoria A è arrivato il bronzo di Sofia Garnero, alla prima medaglia individuale della carriera.

La ventenne del Frascati Scherma ha superato gli ottavi dopo il ritiro per infortunio dell’israeliana Kelman, quando conduceva 1-0, quindi ha vinto un combattutissimo quarto di finale contro l’ungherese Hajmasi per 15-14.

In semifinale Garnero è stata battuta 15-12 dalla georgiana Nino Tibilashvili, chiudendo comunque sul terzo gradino del podio. Loredana Trigilia ha terminato la gara in nona posizione.

Leonardo Rigo bronzo nella spada categoria C

Un’altra medaglia di bronzo è arrivata dalla spada maschile categoria C con Leonardo Rigo. Il modenese ha chiuso il girone con quattro vittorie e una sola sconfitta, ottenendo il numero uno del tabellone.

In semifinale Rigo si è arreso soltanto all’ultima stoccata contro l’ucraino Serhii Shavkun, vincitore per 15-14.

Nella spada maschile categoria A, invece, Emanuele Lambertini ha chiuso al sesto posto. Dopo il successo per 15-8 sullo spagnolo Fernandez Garrido negli ottavi, l’azzurro è stato eliminato nei quarti dal tedesco Maurice Schmidt per 15-11. Edoardo Giordan e Luca Platania Parisi hanno terminato rispettivamente in 15ª e 16ª posizione.

Oggi nessun azzurro in gara, venerdì si torna in pedana

Oggi, giovedì 8 ottobre, l’Italia non sarà impegnata nelle competizioni in programma, che non rientrano nel programma delle Paralimpiadi di Los Angeles 2028.

Gli azzurri torneranno in pedana venerdì 9 ottobre per le prove individuali di spada femminile e sciabola maschile.

Nella spada femminile categoria B saranno impegnate Sofia Brunati e Julia Markowska alle ore 8.30, mentre alle 13.30 toccherà a Sofia Garnero nella categoria A.

Nella sciabola maschile categoria A gareggeranno Edoardo Giordan e Mattia Galvagno alle ore 8.30. Alle 13.30 sarà invece la volta della categoria B con Amelio Castro, Andrea Jacquier, Gianmarco Paolucci e Davide Costi.

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Europei paralimpici Cardiff 2026, i prossimi appuntamenti azzurri

Venerdì 9 ottobre

Ore 8.30 – Spada femminile categoria B: Brunati, Markowska

Ore 8.30 – Sciabola maschile categoria A: Giordan, Galvagno

Ore 13.30 – Spada femminile categoria A: Garnero

Ore 13.30 – Sciabola maschile categoria B: Castro, Jacquier, Paolucci, Costi

Sabato 10 ottobre

Ore 8.30 – Fioretto maschile categoria A: Galvagno, Lambertini, Platania

Ore 8.30 – Sciabola femminile categoria B: Brunati, Markowska, Mogos

Ore 13.30 – Fioretto maschile categoria B: Massa, Paolucci

Ore 13.30 – Fioretto maschile categoria C: Rigo

Ore 13.30 – Sciabola femminile categoria A: Trigilia

Domenica 11 ottobre

Ore 8.30 – Sciabola femminile a squadre: Team Italia

Ore 13.30 – Sciabola maschile a squadre: Team Italia

Le competizioni sono trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube di World Abilitysport. Notizie, foto e immagini della spedizione italiana sono inoltre disponibili sulle piattaforme della Federazione Italiana Scherma.