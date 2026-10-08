Arrampicata, la Coppa del Mondo riparte da Salt Lake City: quattro azzurri in gara nel boulder

Dopo settimane di pausa il circuito torna negli Stati Uniti ed entra nella fase finale della stagione. L’Italia schiera Stella Giacani e Francesca Matuella tra le donne, Luca Boldrini e Matteo Reusa tra gli uomini.

La Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva torna in scena dopo diverse settimane di pausa. Il massimo circuito internazionale entra nella fase conclusiva della stagione con la tappa di Salt Lake City, negli Stati Uniti, dedicata al boulder.

L’Italia si presenta con una squadra più ridotta rispetto ad altre tappe: in gara ci saranno quattro azzurri, due donne e due uomini.

Giacani e Matuella nel boulder femminile

Tra le donne gareggeranno Stella Giacani, classe 2007, e Francesca Matuella, nata nel 2006. Per entrambe il primo obiettivo sarà superare il turno eliminatorio e guadagnarsi spazio nelle fasi successive.

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Boldrini e Reusa nella gara maschile

Nella gara maschile toccherà a Luca Boldrini e Matteo Reusa, chiamati a misurarsi con i migliori specialisti del circuito. Anche per loro il primo ostacolo sarà il turno iniziale, con l’obiettivo di avanzare il più possibile nel tabellone.

Gli azzurri convocati per Salt Lake City

Boulder donne: Stella Giacani, Francesca Matuella.

Boulder uomini: Luca Boldrini, Matteo Reusa.