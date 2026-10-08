Errani e Paolini puntano le WTA Finals: serve una grande rimonta, la classifica

Errani e Paolini, dopo la lunga assenza, hanno bisogno solo di vittorie per centrare la rimonta in ottica WTA Finals: tutti i dettagli

La corsa alle WTA Finals 2026 di doppio si fa sempre più in salita per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre, tornate a giocare insieme sul circuito maggiore dopo l’esperienza in Billie Jean King Cup, si trovano attualmente al 13esimo posto della Race con 2026 punti.

Per conquistare l’agognato pass per l’ultimo torneo stagionale, in programma a Indian Wells dall’8 al 15 novembre, dovranno compiere una vera e propria impresa sportiva.

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Il divario dall’ottava posizione, occupata dalla coppia Mertens-Zhang, è infatti di circa 1000 punti. Con i tornei di Pechino e Wuhan (WTA 1000) e quelli di Ningbo e Tokyo (WTA 500) ancora in calendario, il margine di recupero esiste, ma è strettissimo. Le italiane dovranno necessariamente arrivare in fondo al tabellone in almeno uno dei due prestigiosi eventi cinesi per accumulare il bottino necessario.

La rincorsa di Errani e Paolini verso le WTA Finals

Tutto inizia già oggi, con i quarti di finale del WTA 1000 di Pechino, dove sono in palio 175 punti pesantissimi. La strada è tutta in salita e richiederà il massimo della concentrazione, ma il talento e l’intesa di questa coppia azzurra hanno già dimostrato di poter sorprendere.

Servirà un finale di stagione perfetto e qualche incrocio favorevole per trasformare questo sogno in realtà e chiudere l’anno tra le migliori otto coppie del mondo, regalando un’ultima straordinaria e memorabile gioia a tutti i tifosi italiani più appassionati.