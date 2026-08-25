Sinner ancora al J Medical: prosegue il recupero dal problema al ginocchio

Dopo le rinunce ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e agli US Open, il numero uno del mondo continua a Torino il percorso riabilitativo. L’obiettivo è rientrare nel circuito tra Pechino e Shanghai a fine settembre.

Jannik Sinner prosegue il percorso di recupero dal problema al ginocchio destro. Il numero uno del mondo è stato nuovamente visto al J Medical di Torino, dove sta portando avanti l’iter riabilitativo dopo essere stato costretto a rinunciare agli ultimi importanti appuntamenti del calendario.

L’altoatesino ha infatti saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e non prenderà parte neppure agli imminenti US Open, ultimo torneo del Grande Slam della stagione.

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Sinner al J Medical per il recupero del ginocchio

La presenza di Sinner nella struttura torinese conferma la prosecuzione del lavoro finalizzato al completo recupero del ginocchio destro.

L’obiettivo resta quello di evitare accelerazioni e consentire al giocatore di tornare in campo soltanto quando le condizioni fisiche permetteranno una ripresa dell’attività agonistica senza rischi.

Niente US Open, rientro non prima di fine settembre

La rinuncia a New York prolunga dunque lo stop del campione azzurro. Al momento, la prospettiva è quella di un ritorno nel circuito non prima della fine di settembre.

I primi appuntamenti individuati per il possibile rientro sono i tornei asiatici di Pechino e Shanghai. Sinner continuerà quindi nelle prossime settimane il lavoro di riabilitazione prima di valutare quando potrà tornare a competere.

Il numero uno del mondo guarda alla tournée asiatica

Dopo aver sacrificato anche gli US Open, l’attenzione dello staff è ora interamente rivolta al recupero fisico. La tournée asiatica rappresenta il prossimo possibile traguardo nel calendario dell’altoatesino.

Le condizioni del ginocchio continueranno a essere valutate durante il percorso riabilitativo, con l’obiettivo di riportare Sinner nel circuito tra Pechino e il Masters 1000 di Shanghai.