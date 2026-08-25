Taranto 2026, padel: Portogallo e Grecia in semifinale. Gli highlights su Sportface TV

Portogallo e Grecia superano rispettivamente Cipro e Tunisia nei quarti del doppio misto. Le partite sono andate in diretta su Sportface TV, dove è possibile rivedere gli highlights.

Portogallo e Grecia conquistano le semifinali del doppio misto di padel ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Le due partite disputate martedì 25 agosto al Mediterranean Salinella sono state trasmesse in diretta su Sportface TV, dove sono disponibili anche gli highlights dell’evento.

Padel Taranto 2026, il Portogallo elimina Cipro

Il Portogallo ha superato Cipro per 2-0 nel primo quarto di finale del doppio misto.

La formazione portoghese ha conquistato il parziale d’apertura con il punteggio di 6-2, prima di chiudere la partita in due set e ottenere il passaggio del turno.

La Grecia batte la Tunisia e raggiunge la semifinale

Qualificazione in due set anche per la Grecia contro la Tunisia. La coppia greca si è aggiudicata il primo parziale per 6-4 e ha poi completato il successo nel secondo.

Portogallo e Grecia accedono così alle semifinali del torneo di doppio misto.

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Padel Taranto 2026: i risultati dei quarti

Portogallo-Cipro 2-0

Grecia-Tunisia 2-0

Gli highlights del padel su Sportface TV

I quarti di finale del doppio misto di padel dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono andati in diretta su Sportface TV. Sulla piattaforma OTT è possibile rivedere gli highlights dell’evento e le emozioni delle sfide disputate al Mediterranean Salinella.