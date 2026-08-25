Taranto 2026, Picchio e Rizzi d’oro: bocce e ritmica live su Sportface TV

Doppio trionfo azzurro con Laura Picchio nella raffa e Diego Rizzi nella pétanque, mentre Nanni e Viscusi conquistano il bronzo. Caponio completa la rimonta nel badminton e raggiunge la semifinale.

L’Italia conquista due medaglie d’oro nelle bocce ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Laura Picchio trionfa nella raffa femminile, mentre Diego Rizzi si impone nella pétanque maschile. Le due finali sono state trasmesse in diretta su Sportface TV, così come le qualificazioni della ginnastica ritmica.

Taranto 2026, doppio oro nelle bocce con Picchio e Rizzi

Laura Picchio sale sul gradino più alto del podio nella raffa femminile superando la croata Juginovic per 7-4. L’azzurra, avanti 2-0 dopo la prima mano e poi costretta a inseguire sul 2-4, ristabilisce la parità prima di piazzare l’allungo decisivo nel finale.

Arriva poco dopo anche l’oro di Diego Rizzi nella finale maschile di pétanque contro lo spagnolo Luque Gonzalez. L’italiano prende progressivamente il controllo della sfida, raggiunge il 39-25 e chiude i conti nel quinto atelier colpendo il pallino dagli otto metri.

Bronzo per Nanni e Viscusi nella raffa maschile

Il bottino azzurro aumenta grazie ad Alfonso Nanni e Luca Viscusi, medaglia di bronzo nel doppio maschile della raffa. La Libia recupera dal 4-6 e raggiunge l’Italia sul 6-6 prima dell’ultima mano, nella quale Zanto manca la boccia che avrebbe potuto consegnare la vittoria alla formazione libica.

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Ginnastica ritmica in diretta su Sportface TV

Spazio su Sportface TV anche alle qualificazioni dell’all around femminile di ginnastica ritmica. Al termine degli esercizi con palla e cerchio del Gruppo A, Margherita Fucci occupa la seconda posizione con 51.050 punti, mentre Viola Sella è terza a quota 50.750. Davanti alle due azzurre, nella graduatoria provvisoria del gruppo, c’è la spagnola Bautista.

Badminton, Caponio completa la rimonta

Fabio Caponio raggiunge la semifinale del singolare maschile al termine di una grande rimonta contro il portoghese Marreiros Gloria. Perso il primo game per 21-11, l’azzurro domina il secondo parziale con il punteggio di 21-3 e completa l’opera nel set decisivo, imponendosi per 2-1.

Caponio raggiunge così Giovanni Toti tra i migliori quattro e garantisce all’Italia almeno una medaglia nel torneo maschile di badminton.

Pallavolo e pallamano: i risultati della mattinata

Nella pallavolo maschile la Serbia supera il Portogallo per 3-0, con i parziali di 25-23, 25-19 e 25-14. Successo netto anche per l’Egitto nella pallamano: la selezione nordafricana batte il Kosovo per 42-21 dopo aver chiuso il primo tempo avanti 17-14.

Taranto 2026 anche su Sportface TV

I trionfi italiani nelle bocce e le qualificazioni della ginnastica ritmica sono stati trasmessi in diretta su Sportface TV. La piattaforma OTT dedicata allo sport propone durante i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 una selezione di eventi e gare da seguire in diretta o in differita.