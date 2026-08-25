Taranto 2026, Laura Picchio d’oro nella Raffa su Sportface TV, Rizzi cerca la doppietta: tutte le dirette

L’azzurra supera 7-4 la croata Juginovic nella finale femminile. Rizzi conduce 28-22 contro Luque Gonzalez nella sfida per il titolo della Pétanque.

Laura Picchio conquista la medaglia d’oro nella Raffa femminile ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L’Italia può ora completare la doppietta nelle bocce con Diego Rizzi, avanti nella finale della Pétanque maschile. Bocce, padel e ginnastica ritmica sono disponibili in diretta su Sportface TV.

Bocce, Laura Picchio vince l’oro nella Raffa

Laura Picchio ha superato la croata Juginovic per 7-4 nella finale individuale femminile della Raffa. L’italiana era partita avanti 2-0, prima di subire il ritorno dell’avversaria e ritrovarsi sotto 4-2 dopo la quarta mano.

Picchio ha ricostruito progressivamente la propria partita, raggiungendo il 4-4 nella sesta mano e portandosi sul 6-4 prima dell’ultima manche. L’azzurra ha quindi trovato il punto che le ha consegnato il titolo.

Pétanque, Rizzi avanti nella finale per l’oro

Diego Rizzi è impegnato contro lo spagnolo Luque Gonzalez nella finale della Pétanque maschile. Dopo essere scivolato sotto 14-12, l’azzurro ha reagito e ha costruito un nuovo vantaggio.

Al momento dell’aggiornamento, Rizzi conduceva con il punteggio di 28-22.

Il titolo femminile della Pétanque è stato conquistato dalla spagnola Alba Valiente Quereda, vittoriosa per 32-30 sulla francese Nelly Peyre.

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Ginnastica ritmica, Fucci e Sella alle spalle di Bautista

Margherita Fucci e Viola Sella hanno completato gli esercizi con cerchio e palla del gruppo A nelle qualificazioni dell’all around femminile.

Fucci ha ottenuto 26.050 punti al cerchio e 25.000 alla palla, chiudendo con un totale di 51.050. Sella ha totalizzato 25.500 alla palla e 25.250 al cerchio, raggiungendo quota 50.750.

Al termine del primo gruppo, le due italiane occupavano rispettivamente la seconda e la terza posizione alle spalle della spagnola Bautista. La classifica resta provvisoria in attesa degli esercizi delle atlete del gruppo B.

Badminton, Stiglich Guzman eliminata nei quarti

Si è fermato nei quarti il percorso di Gianna Stiglich Guzman nel singolare femminile. L’azzurra, dopo aver perso il primo game 21-12 contro la francese Leonice Huet, ha reagito vincendo il secondo per 21-18.

Huet si è però imposta nel parziale decisivo per 21-13, conquistando la semifinale.

Padel, Portogallo e Grecia raggiungono le semifinali

Nel doppio misto il Portogallo ha superato Cipro per 2-0, mentre la Grecia ha battuto con lo stesso risultato la Tunisia. Entrambe le coppie hanno così conquistato l’accesso alle semifinali.

Bocce, padel e ginnastica ritmica live su Sportface TV

Le gare di bocce, padel e ginnastica ritmica dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono disponibili in diretta su Sportface TV. La piattaforma OTT propone una selezione di eventi e competizioni della manifestazione da seguire in diretta o in differita.