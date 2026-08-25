Juventus, allarme Yildiz: problema al piede e rischio operazione, possibile stop di due mesi

Il talento turco avrebbe accusato dolore al rientro dalla trasferta di Frosinone. Lo staff medico valuta anche l’ipotesi di un intervento chirurgico. Nelle prossime ore nuovi accertamenti.

Allarme Kenan Yildiz in casa Juventus. L’attaccante turco avrebbe accusato un fastidio al piede dopo il rientro dalla trasferta vittoriosa di Frosinone, facendo scattare l’attenzione dello staff medico bianconero.

La situazione dovrà essere approfondita nelle prossime ore e, tra le ipotesi prese in considerazione, ci sarebbe anche quella di un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema.

Yildiz, nuovi accertamenti nelle prossime ore

La Juventus attende ulteriori valutazioni prima di avere un quadro più preciso sulle condizioni del giocatore e sui relativi tempi di recupero.

Al momento non è escluso uno scenario particolarmente pesante: qualora fosse necessario procedere con l’operazione, Yildiz potrebbe restare fermo per circa due mesi.

Si tratterebbe di un’assenza importante per la squadra allenata da Luciano Spalletti, che rischierebbe di perdere per diverse settimane uno dei principali riferimenti del reparto offensivo.

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Juventus, l’infortunio di Yildiz può incidere sul mercato

Le condizioni del turco potrebbero avere conseguenze anche sulle strategie della Juventus negli ultimi giorni di mercato.

In rosa sono già presenti Jeremie Boga e il nuovo arrivato Kerim Alajbegovic, due soluzioni utilizzabili per coprire un’eventuale assenza prolungata di Yildiz.

Se però gli accertamenti dovessero confermare uno stop lungo, il club potrebbe valutare la possibilità di tornare sul mercato per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo.

Attesa per la decisione dello staff medico

Le prossime ore saranno quindi decisive per stabilire la reale entità del problema e capire se sarà possibile procedere con una gestione conservativa oppure se diventerà necessario l’intervento chirurgico.

Solo dopo i nuovi controlli la Juventus potrà avere indicazioni più chiare sui tempi di recupero di Yildiz e sulle eventuali mosse da compiere sul mercato.