Taranto 2026, Hamza in semifinale nel badminton: bocce live su Sportface TV

Yasmine Hamza rimonta Jelena Buchberger e raggiunge Toti e Caponio nelle semifinali del badminton. Crescenzi e Picchio sfidano la Croazia per l’oro nella raffa, mentre Fucci e Sella sono terza e quarta nella ritmica: bocce e ginnastica in diretta su Sportface TV.

Yasmine Hamza completa la rimonta contro la croata Jelena Buchberger e conquista la semifinale del singolare femminile di badminton ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nel frattempo l’Italia si gioca un altro oro nelle bocce con Kety Crescenzi e Laura Picchio, protagoniste della finale della raffa trasmessa in diretta su Sportface TV.

Badminton, Yasmine Hamza completa la rimonta

Dopo aver perso il primo game per 21-12, Yasmine Hamza cambia passo e supera Buchberger con il punteggio di 12-21, 21-18, 21-16. L’azzurra accede così alle semifinali e raggiunge tra i migliori quattro anche Giovanni Toti e Fabio Caponio.

Le semifinali maschili prenderanno il via dalle ore 15.00 al Francavilla Sport Hall. Giovanni Toti affronterà Aria Dinata, mentre Fabio Caponio sarà opposto allo spagnolo Pablo Abian Vicen.

Bocce, Italia-Croazia vale l’oro nella raffa femminile

È iniziata la finale per il titolo del doppio femminile della raffa. L’Italia schiera Kety Crescenzi e Laura Picchio contro la coppia croata composta da Neda Coric e Ana Juginovic. La sfida per la medaglia d’oro è trasmessa in diretta su Sportface TV.

Nel doppio maschile il titolo è stato conquistato da San Marino. Enrico Dall’Olmo e Jacopo Frisoni hanno superato la Croazia di Duje Piric e Luka Zure per 7-6. Per Frisoni si tratta del secondo oro della giornata dopo quello ottenuto nella raffa individuale.

San Marino ha conquistato anche il bronzo nel doppio femminile della raffa grazie al successo per 10-2 sulla Tunisia. Hanno inoltre preso il via le finali per il terzo posto dei tornei maschile e femminile di pétanque.

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Ginnastica ritmica, Fucci terza e Sella quarta

Si è conclusa la prima parte delle qualificazioni dell’all around femminile di ginnastica ritmica. Dopo gli esercizi con palla e cerchio disputati da entrambi i gruppi, Margherita Fucci occupa la terza posizione e Viola Sella la quarta.

Le due azzurre ripartiranno alle spalle della spagnola Bautista, al comando della classifica, e della turca Emir, seconda. Anche le qualificazioni della ritmica sono trasmesse in diretta su Sportface TV.

Tiro a volo, Buccolieri e Sessa nelle prime posizioni

Nelle qualificazioni maschili del trap Emanuele Buccolieri è al comando con 50 piattelli insieme al maltese William Chetcuti. Mauro De Filippis è invece a quota 47.

Tra le donne guida un terzetto con 48 piattelli: ne fanno parte l’azzurra Erica Sessa, Maria Ines Coelho De Barros e Safiye Temizdemir.

Boxe, attesa per Tommaso Sciacca

Nel torneo di boxe si avvicina il debutto di Tommaso Sciacca, chiamato ad affrontare lo spagnolo Rafael Lozano Serrano nei quarti di finale della categoria dei -55 kg. In precedenza Sema Caliskan ha superato il proprio incontro per abbandono.

Nella pallavolo maschile, infine, è cominciata la sfida tra Turchia e Kosovo, valida per il Gruppo B.

Taranto 2026 in diretta su Sportface TV

Le finali delle bocce, compresa la sfida per l’oro della raffa femminile tra Italia e Croazia, e le qualificazioni della ginnastica ritmica sono trasmesse in diretta su Sportface TV. La piattaforma OTT dedicata allo sport propone durante i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 una selezione di eventi e gare da seguire in diretta o in differita.