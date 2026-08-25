Taranto 2026, Picchio-Crescenzi d’oro nella raffa: bocce live su Sportface TV

Laura Picchio e Kety Crescenzi superano per 9-8 le croate Ana Juginovic e Neda Coric nella finale del doppio femminile. È il terzo oro azzurro della giornata e il numero 22 dell’Italia nella manifestazione: le bocce live su Sportface TV.

Il terzo oro italiano nella quarta giornata dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 arriva ancora dalle bocce. Laura Picchio e Kety Crescenzi conquistano il titolo nel doppio femminile della raffa battendo in finale le croate Ana Juginovic e Neda Coric con il punteggio di 9-8. Le gare sono state trasmesse in diretta su Sportface TV.

Picchio e Crescenzi vincono la finale della raffa

La coppia azzurra riesce a imporsi al termine di una finale decisa da un solo punto. Il 9-8 contro Juginovic e Coric consegna all’Italia un’altra medaglia d’oro in una giornata dominata dalle bocce.

Il successo di Picchio e Crescenzi segue quelli ottenuti nella mattinata dalla stessa Picchio nel singolare femminile della raffa e da Diego Rizzi nella pétanque maschile.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Secondo oro di giornata per Laura Picchio

Per Laura Picchio si tratta del secondo titolo conquistato nel giro di poche ore. Dopo essersi imposta nella prova individuale, l’azzurra completa la doppietta insieme a Kety Crescenzi nel torneo a coppie.

L’oro del doppio femminile della raffa è il terzo dell’Italia nella giornata di martedì 25 agosto e il 22° della spedizione azzurra ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Le bocce di Taranto 2026 live su Sportface TV

Le gare di bocce dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, compresa la finale vinta da Laura Picchio e Kety Crescenzi, sono state trasmesse in diretta su Sportface TV. La piattaforma OTT dedicata allo sport propone una selezione di eventi e gare della manifestazione da seguire in diretta o in differita.