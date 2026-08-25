Ginnastica artistica, Italia qualificata ai Mondiali 2026 con uomini e donne: a Rotterdam primi pass per Los Angeles 2028

Gli Europei di Zagabria hanno assegnato tredici posti per genere alla rassegna iridata di Rotterdam, in programma dal 17 al 25 ottobre. L’Italia sarà presente con entrambe le squadre: donne seconde e uomini quarti nella rassegna continentale.

L’Italia sarà presente con entrambe le squadre ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica, in programma a Rotterdam dal 17 al 25 ottobre. Il pass è arrivato attraverso gli Europei disputati nelle ultime due settimane a Zagabria, validi anche come qualificazione alla rassegna iridata.

Le migliori tredici squadre europee hanno conquistato l’accesso ai Mondiali, dove saranno complessivamente presenti 24 formazioni per genere. Per l’Italia la qualificazione è arrivata senza particolari difficoltà: la squadra femminile ha conquistato l’argento continentale, mentre quella maschile ha chiuso al quarto posto.

Mondiali 2026, ventiquattro squadre per genere

La rassegna iridata di Rotterdam avrà una partecipazione più selettiva rispetto al passato. Oltre alle tredici formazioni provenienti dall’Europa, saranno ammesse cinque squadre dall’Asia, quattro dall’America, una dall’Africa e una dall’Oceania.

Per la prima volta i Campionati Continentali hanno quindi rappresentato un vero e proprio passaggio di qualificazione verso il Mondiale, riducendo il numero delle partecipanti e rendendo più snelli i turni preliminari.

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A Rotterdam in palio i primi tre pass per Los Angeles 2028

Il Mondiale olandese avrà anche un peso decisivo nella corsa verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Le prime tre squadre classificate a Rotterdam otterranno infatti direttamente la qualificazione olimpica. Gli altri nove posti disponibili per ciascun genere verranno assegnati attraverso i Mondiali 2027.

Il prossimo anno saranno inoltre messi in palio posti olimpici per gli individualisti, che avranno ulteriori opportunità di qualificazione attraverso i Campionati Continentali e la Coppa del Mondo.

Los Angeles 2028, dodici squadre da cinque ginnasti

Alle Olimpiadi di Los Angeles gareggeranno dodici squadre maschili e dodici femminili, ognuna composta da cinque ginnasti o ginnaste.

Una volta ottenuta la qualificazione con la squadra, una Nazione non potrà aggiungere ulteriori atleti individualisti dello stesso Paese.

Italia qualificata con le Fate e i Moschettieri

L’Italia arriva alla rassegna iridata forte dei risultati ottenuti agli Europei di Zagabria.

Le Fate hanno conquistato la medaglia d’argento, assicurandosi agevolmente il pass per Rotterdam nonostante alcuni problemi fisici che hanno condizionato il gruppo del direttore tecnico Enrico Casella.

Anche i Moschettieri del direttore tecnico Giuseppe Cocciaro hanno centrato la qualificazione grazie al quarto posto continentale.

La corsa al pass olimpico sarà già durissima

Il prossimo obiettivo sarà provare ad avvicinarsi alle prime tre posizioni mondiali, quelle che consegneranno subito il biglietto per Los Angeles.

Per la squadra femminile italiana l’impresa si presenta complicata ma non impossibile, mentre per la formazione maschile la concorrenza renderà la missione ancora più difficile. In ogni caso Rotterdam rappresenterà già un passaggio fondamentale verso il percorso olimpico del 2028.