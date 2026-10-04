Campionati per regioni cadetti, trionfo del Veneto: rivivi l’evento su Sportface TV

I campionati per regioni cadetti hanno visto vincere il Veneto davanti il Piemonte: tutte le emozioni di oggi su Sportface TV

Ad Agropoli, sulla pista intitolata a Pietro Mennea, si celebra il grande trionfo del Veneto ai Campionati Italiani Cadetti di atletica leggera. Con 537 punti, la rappresentativa veneta interrompe il dominio quinquennale della Lombardia, classificatasi terza con 512,5 punti, mentre il Piemonte si piazza secondo a quota 529.

Un successo costruito su ben quattro vittorie individuali tutte al femminile: Anna Quagliotto nel triplo, Marta Gerotto nei 300 ostacoli, Elena Del Favero nell’alto e Nicole Amano nel disco, per un totale di dieci podi che riportano il Veneto al vertice dopo sei anni.

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La manifestazione ha regalato emozioni straordinarie. Nei 300 ostacoli maschili, Mattia Basso ha vinto in 38.98, mentre al femminile Marta Gerotto ha dominato la gara.

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Il weekend di Agropoli ha premiato il Veneto. Cosa è successo nei 300 metri piani

Colpo di scena nei 300 metri piani: il capolista Manuel Rizzo è caduto a quaranta metri dal traguardo, lasciando strada a Samuele Ternavasio, bravo a imporsi con un personale di 35.90. Tra le cadette, la tredicenne Letizia Oltrabella ha infranto il muro dei quaranta secondi, vincendo i 300 metri piani.

Nei concorsi, Elena Del Favero ha vinto l’alto con un primato personale, mentre Tommaso Zitelli ha dominato il disco maschile. Il giro d’onore finale, un serpentone colorato di tutte le squadre, ha rappresentato l’immagine più efficace dell’entusiasmo e della crescita costante di un movimento giovanile che guarda al futuro. La forza esponenziale dell’atletica italiana riparte anche da questi talenti azzurri.