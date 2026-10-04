Hockey pista, subito una vittoria per l’Italia: sconfitto il Brasile

Inizia subito con una bella prova l’Italia di hockey su pista: le Azzurre vincono contro il Brasile

L’Italia femminile di hockey su pista inizia nel migliore dei modi la sua avventura ai Mondiali 2026 di Asuncion. Le azzurre guidate dal commissario tecnico Valerio Antezza esordiscono nel Gruppo B travolgendo il Brasile con un perentorio 13-1. Una partita che non ha mai avuto storia, dominata dalle italiane fin dai primi minuti di gioco con una superiorità tecnica e tattica evidente.

Il primo tempo si chiude sul 9-0, grazie a un attacco inarrestabile. La capitana Lapolla firma una tripletta, mentre Tamiozzo realizza una doppietta. Nel mezzo, le ottime prove anche di Rossetto, Rubega e Lamacchia che completano un primo parziale da incubo per le verdeoro.

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Nella ripresa la musica non cambia. L’Italia continua a macinare gioco e mette a referto altri quattro gol, subendo solo la rete dell’orgoglio da parte delle sudamericane. Il risultato finale di 13-1 certifica una superiorità schiacciante e lancia un messaggio chiarissimo a tutte le avversarie del torneo.

Buona la prima per l’Italia: ora c’è l’India

Ora la squadra di Antezza guarda già alla seconda giornata della Pool B. Domani, alle ore 16, le azzurre scenderanno nuovamente in pista per affrontare l’India, formazione che oggi ha subito una pesante sconfitta per 28-0 contro il Portogallo.

Una sfida alla portata, ma che le italiane dovranno affrontare con la stessa concentrazione e fame di vittoria dimostrate oggi, per mantenere sempre alto il morale e confermare le ambizioni di medaglia che accompagnano questo gruppo straordinario.