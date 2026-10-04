World Cup Trampolino, Italia quarta nel Sincro maschile: rivivi la diretta su Sportface TV

Dopo tre giorni, è finita oggi la World Cup di trampolino a Riccione: rivivi tutte le emozioni di giornata su Sportface TV

È finita oggi la World Cup di trampolino 2026, dopo tre intensi giorni di gare di altissimo livello. Nelle finali di domenica pomeriggio, l’Italia ha sfiorato l’impresa nel sincronizzato maschile.

La coppia composta da Samuele Patisso Colonna e Marco Lavino, entrata in gara in sordina come prima riserva, ha ottenuto un buon quarto posto con 52.140 punti, mancando la medaglia di bronzo per soli 33 centesimi rispetto agli azeri Mahsudov e Abbasov. Un risultato sfiorato per un soffio. L’oro va ai russi Nartov e Panteleev, argento agli statunitensi Padilla e Shostak.

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Nel sincronizzato femminile, dominio cinese con Zhang Xinxin e Zhang Yu, campionesse mondiali in carica, che hanno preceduto le canadesi Milette e Methot, e le brave brasiliane Alice e Camilla Gomes.

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World Cup trampolino, i risultati di oggi a Riccione

Nel sincro misto, invece, l’altra coppia azzurra formata da Letizia Radaelli e Samuele Patisso Colonna ha concluso in ottava posizione a causa di un errore iniziale che ha compromesso l’esercizio. L’oro è andato meritatamente ai neutrali Bladtceva e Kasimov, argento ai canadesi Milette e Cloutier, bronzo ai cechi Juricková e Kubik.

Nelle prove individuali, netto trionfo della bielorussa Katsiaryna Yarshova tra le donne e del cinese Wang Zisai tra gli uomini. Un weekend assolutamente spettacolare, reso possibile grazie al fondamentale contributo della Regione Emilia-Romagna, degli sponsor e di un’organizzazione impeccabile che ha portato l’eccellenza della ginnastica sulla Riviera Romagnola, chiudendo un evento straordinario.