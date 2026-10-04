Formula 1, quanto manca ad Antonelli per vincere il Mondiale: le combinazioni

Kimi Antonelli è sempre più vicino alla conquista del Mondiali: tutti gli scenari e quando il pilota Mercedes potrebbe vincere il titolo

Il ritiro di George Russell in Malesia ha avvicinato in modo decisivo Kimi Antonelli alla vittoria del Mondiale di Formula 1.

Il giovane pilota italiano della Mercedes vanta ora un solido vantaggio di 84 punti sul compagno di scuderia: Antonelli ha totalizzato 320 punti, contro i 236 del britannico. Con sette gare ancora in calendario, inclusa la Sprint di Singapore, i conti per il titolo sono presto fatti.

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Matematicamente, al classe 2006 mancano 100 punti per la certezza aritmetica. Nello scenario più ottimistico, con Russell e gli inseguitori come Hamilton, Leclerc, Norris e Verstappen costretti a zero punti tra Singapore e il Gran Premio degli Stati Uniti, Kimi potrebbe festeggiare il suo primo iridato già in Texas, con ben cinque gare d’anticipo. In quel caso, al giovane fenomeno basterebbero appena otto punti per entrare nella storia dello sport tricolore.

La possibilità più alta: quando Antonelli potrebbe vincere il Mondiale

Si tratta ovviamente di un’ipotesi estrema, seppur non impossibile. Più realisticamente, il trionfo matematico dovrebbe arrivare tra il Gran Premio del Messico, in programma tra il 30 ottobre e il 1 novembre, e il Gran Premio del Brasile, nel weekend dal 6 all’8 novembre.

La strada è ormai tracciata: basta mantenere la consueta regolarità per trasformare il sogno in realtà, consegnando finalmente all’Italia un campione del mondo che ha già dimostrato di avere la stoffa del fuoriclasse, capace di scrivere pagine indelebili nella storia della Formula 1.