Europei ciclismo, Evenepoel beffa Ciccone all’ultimo soffio: podio con due italiani

Gli Europei di ciclismo lasciano l’amaro in bocca per Giulio Ciccone: Remco Evenepoel vince al fotofinish

Mezzo pollice di copertone, qualche centimetro per fare la storia. Questa è la differenza tra Remco Evenepoel e Giulio Ciccone sul traguardo di Sencur, in Slovenia, al termine della prova in linea degli Europei di ciclismo. Il fuoriclasse belga ha beffato il portacolori azzurro in una volata incredibile, rimontandolo letteralmente sulla linea d’arrivo dopo una fuga a due.

Ciccone aveva lanciato un attacco all’interno dell’ultima curva a 300 metri dal traguardo, guadagnando quattro o cinque metri di vantaggio.

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Sembrava fatta, ma il grande favorito della vigilia ha risposto con un colpo di reni finale incredibile, superando l’abruzzese proprio sul filo del nastro. Il verdetto ufficiale è arrivato solo dopo minuti di attesa, confermando l’oro a Evenepoel, che completa un palmares da leggenda dopo i successi olimpici e mondiali.

È una grande Italia agli Europei di ciclismo

Per l’Italia arriva comunque un motivo di enorme orgoglio: la medaglia d’argento di Ciccone riporta l’Italia sul podio continentale dopo cinque anni, ricalcando l’impresa di Sonny Colbrelli a Trento nel 2021.

Ma la festa azzurra è doppia, grazie all’eccellente prestazione di Christian Scaroni, capace di chiudere al terzo posto a 59 secondi dai battistrada, conquistando un bronzo pesantissimo che vale oro per il movimento.

Una gara epica, decisa da una manciata di centimetri dopo 196 chilometri di battaglia senza tregua, che lascia l’amaro in bocca ma anche la grande consapevolezza di un ciclismo italiano tornato finalmente e stabilmente ai massimi livelli mondiali del ciclismo.