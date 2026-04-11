Sinner vola in finale a Montecarlo: Zverev ko in due set

Prestazione dominante dell’azzurro, che supera il tedesco 6-1 6-4 e conquista la prima finale nel Principato. Ora attende Alcaraz o Vacherot.

Prima finale a Montecarlo per Sinner

Rolex Monte-Carlo Masters

Jannik Sinner conquista la sua prima finale a Montecarlo battendo Alexander Zverev con il punteggio di 6-1 6-4 in un’ora e 22 minuti di gioco.

Prestazione molto solida dell’altoatesino, che ha preso il controllo del match fin dai primi scambi, sfruttando subito il break iniziale per indirizzare la sfida.

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Dominio nel primo set, gestione nel secondo

Sinner ha imposto il proprio ritmo nel primo set, chiuso rapidamente 6-1. Più equilibrata la seconda frazione, in cui l’azzurro ha mantenuto lucidità nei momenti decisivi fino al 6-4 finale.

Per il 24enne di Sesto Pusteria si tratta della terza semifinale consecutiva nel Principato trasformata finalmente in finale, dopo le eliminazioni nel 2023 contro Holger Rune e nel 2024 contro Stefanos Tsitsipas.

Le parole di Sinner

“Sono molto felice, siamo arrivati qui cercando risposte. Ogni giorno, ogni gara è diversa ma oggi mi sono sentito molto, molto solido fin dall’inizio. E quando sei in vantaggio di un break subito, questo cambia l’inerzia del match”, ha dichiarato l’azzurro al termine dell’incontro.

“La mia è stata una prestazione molto solida, ho cercato di impostare il gioco così come volevo. Domani cercheremo di fare il meglio possibile”.

In finale contro Alcaraz o Vacherot

Sinner attende ora il vincente dell’altra semifinale tra Carlos Alcaraz e il monegasco Valentin Vacherot.

“Valentin continua a mostrare quello di cui è capace, ma Carlos è favorito. Se vince? Non vedo l’ora, è il motivo per cui mi alleno e mi preparo. Avere una gara prima del Roland Garros contro di lui mi serve, non ho nulla da perdere”, ha concluso Sinner.