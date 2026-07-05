Ciclismo, Lorenzo Finn vince al Sibiu Tour: primo successo tra i professionisti

Il 19enne ligure della Red Bull – Bora – hansgrohe stacca tutti sulla salita finale della seconda tappa in Romania e conquista anche la maglia di leader della classifica generale.

Arriva il primo successo tra i professionisti per Lorenzo Finn. Il corridore ligure della Red Bull – Bora – hansgrohe ha vinto la seconda tappa del Sibiu Tour, in Romania, firmando una prova di forza sulla salita finale.

A soli 19 anni, il campione del mondo U23 e fresco vincitore del Giro Next Gen conquista così il primo sigillo tra i grandi e si porta anche al comando della classifica generale della corsa.

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Lorenzo Finn stacca tutti sulla salita finale

La seconda tappa del Sibiu Tour ha premiato Lorenzo Finn, capace di fare la differenza nel momento decisivo della giornata.

Il corridore italiano ha attaccato sulla salita finale e ha lasciato alle spalle tutti gli avversari, chiudendo davanti a Byron Munton della Modern Adventure e a Pablo Torres della UAE Team Emirates.

Prima vittoria da professionista e leadership in classifica

Per Finn si tratta della prima vittoria tra i professionisti, un risultato importante che arriva dopo il titolo mondiale U23 e il recente successo al Giro Next Gen.

Il ligure, grazie al successo di tappa, conquista anche la vetta della classifica generale del Sibiu Tour.

Il podio della seconda tappa

Secondo posto per Byron Munton della Modern Adventure, arrivato a 9 secondi dal vincitore.

Terza posizione per Pablo Torres della UAE Team Emirates, che ha chiuso a 50 secondi da Finn.