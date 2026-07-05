Rugby U20, Italia-Nuova Zelanda martedì: la formazione degli Azzurrini

Andrea Di Giandomenico ha scelto i 23 giocatori per la sfida di martedì 7 luglio alle 11:00 italiane all’AIA Arena di Kutaisi, decisiva per il percorso dell’Italia nella seconda fase del Mondiale U20.

La Nazionale U20 Maschile di rugby si prepara alla sfida contro la Nuova Zelanda, in programma martedì 7 luglio alle ore 11:00 italiane all’AIA Arena di Kutaisi. Il match chiuderà la fase a gironi del World Rugby Junior World Championship e sarà importante per definire il cammino degli Azzurrini nella seconda fase del Mondiale di categoria.

Dopo la prova convincente contro il Giappone, l’Italia guarda ora all’impegno con la Nuova Zelanda. L’allenatore Andrea Di Giandomenico ha scelto i 23 giocatori che scenderanno in campo per una partita dal peso significativo.

Italia U20, Di Giandomenico: “Abbiamo ancora nelle nostre mani il nostro futuro”

Alla vigilia della sfida, coach Andrea Di Giandomenico ha sottolineato il valore dell’appuntamento e la qualità dell’avversario.

“È una partita molto stimolante, sia per la posta in palio sia per il valore dei nostri avversari. Di positivo c’è che abbiamo ancora nelle nostre mani il nostro futuro nonostante la caduta della prima giornata. L’ostacolo potrebbe sembrare insormontabile, ma sono queste le partite che tutti vogliamo giocare. Abbiamo scelto i 23 giocatori che pensiamo possano affrontare questo match in modo più efficace. Vedremo in campo la risposta”.

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Nuova Zelanda-Italia U20, dove vedere la partita

Nuova Zelanda-Italia, valida per la terza giornata del World Rugby Junior World Championship, sarà trasmessa in diretta e gratuitamente, previa registrazione, su RugbyPass.tv.

La partita è in programma martedì 7 luglio alle ore 11:00 italiane all’AIA Arena di Kutaisi.

La formazione dell’Italia U20 contro la Nuova Zelanda

15 Pietro CELI (Livorno Rugby)

14 Luca DE NOVELLIS (Pesaro Rugby)

13 Giacomo FALCHETTO (Benetton Rugby Treviso)

12 Riccardo CASARIN (Capitano, Amatori&Union Rugby Milano)

11 David LUISATO (Benetton Rugby Treviso)

10 Roberto FASTI (Benetton Rugby Treviso)

9 Mattia ANDRETTI (Mogliano Veneto Rugby)

8 Enoch OPOKU-GYAMFI (Bath Rugby, un cap con la Nazionale Maggiore)

7 Jaheim Noel WILSON (Rugby Club Pasian di Prato)

6 Carlo Antonio BIANCHI (Unione Rugby Firenze)

5 Marco SPREAFICHI (Benetton Rugby Treviso)

4 Simone FARDIN (Rugby Casale)

3 Luca TREVISAN (Golden Lions)

2 Ettore DINARTE (Valpolicella Rugby)

1 Christian BRASINI (Livorno Rugby)

I giocatori a disposizione

16 Valerio PELLI (Mogliano Veneto Rugby)

17 Emiliano MASTROPASQUA (Amatori&Union Rugby Milano)

18 Erik MEROI (Rugby Club Pasian di Prato)

19 Christian GERMANÒ (Fiamme Oro Rugby)

20 Antony Italo MIRANDA (Mogliano Veneto Rugby)

21 Davide SETTE (Rugby Experience L’Aquila)

22 Nikolaj VAROTTO (Zebre Parma)

23 Edoardo VITALE (CUS Milano Rugby)

Allenatore: Andrea DI GIANDOMENICO

Una sfida decisiva per gli Azzurrini

La partita contro la Nuova Zelanda arriva in un momento importante del torneo. Il risultato determinerà il percorso che l’Italia U20 dovrà affrontare nella seconda fase del Mondiale.

Gli Azzurrini arrivano all’appuntamento con la consapevolezza di avere ancora in mano il proprio destino e con l’obiettivo di dare continuità alla prestazione offerta contro il Giappone.