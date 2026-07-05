F1, Leclerc vince il GP Gran Bretagna: Ferrari davanti a Russell e Hamilton

Il monegasco conquista la nona vittoria in carriera e torna al successo dopo Austin 2024. Finale sotto safety car dopo l’incidente di Verstappen, giornata sfortunata per Antonelli.

Charles Leclerc vince il Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha tagliato il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all’altra Rossa di Lewis Hamilton, al termine di una gara chiusa sotto safety car.

La neutralizzazione finale è arrivata dopo l’incidente di Max Verstappen, finito a muro mentre si trovava in terza posizione. Per Leclerc si tratta della nona vittoria in carriera e del ritorno sul gradino più alto del podio dopo il Gran Premio di Austin del 2024.

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Leclerc torna alla vittoria nel GP Gran Bretagna

Il successo di Silverstone permette a Charles Leclerc di ritrovare una vittoria che mancava dal 2024.

Il monegasco ha resistito fino alla fine e si è imposto in una gara segnata dagli episodi, con il finale condizionato dall’uscita della safety car dopo l’incidente di Verstappen.

Russell secondo, Hamilton completa il podio Ferrari

Alle spalle di Leclerc ha chiuso George Russell con la Mercedes, secondo al traguardo.

Terza posizione per Lewis Hamilton, che completa il podio con la Ferrari davanti al pubblico di casa. Per la Rossa arriva così un risultato importante nel nono appuntamento del Mondiale.

Verstappen a muro mentre era terzo

Il finale del Gran Premio è stato segnato dall’incidente di Max Verstappen.

Il pilota della Red Bull è finito a muro mentre occupava la terza posizione, episodio che ha portato all’ingresso della safety car e ha congelato le posizioni fino alla bandiera a scacchi.

Antonelli sfortunato: problema alle sospensioni e 16° posto

Gara complicata per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes, leader della classifica piloti, si trovava in seconda posizione e stava risalendo velocemente su Leclerc.

Nel corso del 41esimo giro, però, un problema alle sospensioni lo ha costretto a fermarsi e a perdere posizioni. Il bolognese ha chiuso al 16esimo posto, anche a causa di una penalità di cinque secondi per track limits.