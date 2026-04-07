Sinner domina Humbert e vola agli ottavi: esordio perfetto a Montecarlo

Il numero 2 del mondo supera il francese 6-3 6-0 in poco più di un’ora e vola agli ottavi del Masters 1000. Attende il vincente tra Cerundolo e Machac.
Sinner in controllo totale all’esordio
Esordio senza problemi per Jannik Sinner nel Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro conquista l’accesso agli ottavi di finale superando nettamente il francese Ugo Humbert con il punteggio di 6-3 6-0 in 64 minuti di gioco.
Prestazione solida e autoritaria per il numero 2 del mondo, che dopo una fase iniziale di studio prende il controllo del match e non concede più spazio al mancino transalpino.
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Equilibrio solo in avvio, poi dominio azzurro
Il primo set resta in equilibrio fino al 2-2, con Sinner attento a limitare gli errori e a leggere il gioco dell’avversario. Con il passare dei game, però, l’azzurro alza il livello e trova due break decisivi che gli permettono di chiudere il parziale 6-3.
Nel secondo set il dominio è totale: Humbert prova ad aumentare l’intensità ma finisce spesso fuori giri, mentre Sinner mantiene grande solidità da fondo campo. L’azzurro piazza subito il break e allunga rapidamente fino al 6-0 finale, chiudendo con un parziale complessivo di otto game a uno.
Agli ottavi sfida più impegnativa
Agli ottavi di finale Sinner affronterà il vincente del match tra l’argentino Francisco Cerundolo e il ceco Tomas Machac, avversario sulla carta più insidioso rispetto all’esordio.
Giornata più complicata invece per Luciano Darderi, sconfitto in tre set dal polacco Hubert Hurkacz dopo una prestazione caratterizzata da diversi errori.