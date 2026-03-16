Sinner domina anche nel deserto: Indian Wells è suo, Medvedev si arrende

Jannik Sinner ha conquistato per la prima volta in carriera Indian Wells, superando in finale Daniil Medvedev in due set, 7-6 (6), 7-6 (4), mettendo in bacheca il 25esimo titolo della sua carriera, il primo di questo (si spera ricco) 2026.

Il successo ha un peso speciale, anche perché completa la collezione dei grandi trofei sul cemento: con questo risultato l’azzurro è diventato il terzo giocatore a vincere tutti e sei i Masters 1000 su questa superficie, accanto a mostri sacri come Novak Djokovic e Roger Federer. A rendere ancora pia simbolica la sua giornata la dedica all’amico Kimi Antonelli, fresco vincitore del GP di Cina.

Una finale tirata, decisa dai dettagli

La sfida è stata molto equilibrata e si è giocata soprattutto sui particolari. Medvedev è partito con aggressività, riuscendo subito a mettere pressione a Sinner, ma senza mai strappare il servizio. Il primo set è rimasto in perfetto equilibrio fino al tie-break, dove l’italiano è stato più lucido nei momenti decisivi.

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Anche il secondo parziale ha seguito lo stesso copione, con entrambi solidi nei turni di battuta e nessun break concesso. La sensazione, però, era che Sinner avesse qualcosa in più nella gestione delle fasi ad alta tensione, ed è proprio lì che ha costruito il suo successo.

La rimonta nel tie-break e un altro pezzo di toria

Il momento chiave della finale è arrivato nel tie-break del secondo set, quando Medvedev è volato sul 4-0 e sembrava vicino a portare il match al terzo. Invece Sinner ha cambiato marcia all’improvviso, infilando sette punti consecutivi e chiudendo l’incontro con un’impressionante rimonta.

Il fato racconta bene la qualità della sua prestazione: l’azzurro ha vinto il 91% dei punti con la prima di servizio, senza perdere il servizio per tutta la gara. Con questo trionfo Sinner si rilancia con forza anche nella corsa al numero uno e conferma di essere (ancora di più) riferimento assoluto nel mondo del tennis.