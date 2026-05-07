Calcio su Sky e NOW dall’8 al 13 maggio: Serie A con Lecce-Juventus, Premier League con Liverpool-Chelsea e Di Canio racconta il Craven Cottage

La 36ª giornata di Serie A propone Torino-Sassuolo venerdì, Lecce-Juve sabato e Parma-Roma domenica. In Premier League il big match è Liverpool-Chelsea, con la corsa al titolo che passa da West Ham-Arsenal e Man City-Brentford. In Bundesliga Stoccarda-Leverkusen, in Ligue 1 il PSG a un passo dal titolo.

Una settimana ricca di calcio su Sky e in streaming su NOW: dalla 36ª giornata di Serie A Enilive alle sfide decisive di Premier League, Bundesliga e Ligue 1, con la ciliegina sulla torta del nuovo episodio del Di Canio Premier Special dedicato al Craven Cottage del Fulham.

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Serie A Enilive: tre gare in co-esclusiva

La 36ª giornata si apre venerdì 8 maggio alle 20:45 con Torino-Sassuolo su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Riccardo Montolivo. Sabato 9 maggio alle 20:45 riflettori su Lecce-Juventus su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K: telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani. Domenica 10 maggio alle 18 chiude la terna Parma-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K: telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi.

Gli studi: venerdì sera Friday Night con Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano dalle 22:45. Sabato pomeriggio La Casa dello Sport – Day dalle 14 con Mario Giunta, Compagnoni, De Grandis e Orsi; serale con Saturday Night — Cenni, Condò, Borghi e Marocchi. Domenica La Casa dello Sport – Day dalle 12 con Sara Benci, poi Sky Sunday Football con Leo Di Bello e Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Bergomi, Marchegiani, Costacurta, Di Canio e De Grandis. Lunedì L’Originale dalle 22:45 con Alessandro Bonan, Di Marzio e Fayna.

Premier League: Liverpool-Chelsea apre il sabato, West Ham-Arsenal e il titolo

La 36ª giornata di Premier League parte sabato 9 maggio alle 13:30 con il big match Liverpool-Chelsea su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K (telecronaca Nicola Roggero). Alle 16 triplo appuntamento: Sunderland-Manchester United (Sky Sport Calcio, Marianella), Fulham-Bournemouth (Sky Sport 255, Benincampi) e Brighton-Wolverhampton (Sky Sport 256, Marceddu). Alle 18:30 la corsa al titolo con Manchester City-Brentford su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K (Ciarravano).

Domenica 10 maggio alle 15 tre sfide in contemporanea: Nottingham Forest-Newcastle (Sky Sport Calcio e 4K, Roggero), Burnley-Aston Villa (Sky Sport Mix, Ciarravano) e Crystal Palace-Everton (Sky Sport 251, Benincampi). Alle 17:30 il big match West Ham-Arsenal (Sky Sport 255, Marianella). Lunedì 11 maggio alle 21 posticipo Tottenham-Leeds (Sky Sport Calcio, Zancan). Mercoledì 13 maggio alle 21 il recupero della 31ª giornata Manchester City-Crystal Palace su Sky Sport Arena e Sky Sport 259 (Zancan).

Bundesliga: Stoccarda-Leverkusen per la Champions

La 33ª giornata si apre venerdì 8 maggio alle 20:30 con Borussia Dortmund-Eintracht (Sky Sport 252, Zanon). Sabato 9: Stoccarda-Bayer Leverkusen alle 15:30 (Sky Sport 254, Giordano) e Wolfsburg-Bayern Monaco alle 18:30 (Sky Sport 255, Redi). Domenica 10: Amburgo-Friburgo alle 15:30 (Sky Sport 257, Giordano), Colonia-Heidenheim alle 17:30 (Sky Sport Mix, Zanon) e Mainz-Union Berlin alle 19:30 (Sky Sport 257, Faggion). Per la Zweite Bundesliga: Paderborn-Karlsruhe venerdì 8 alle 18:30 (Sky Sport 255) e Fortuna Dusseldorf-Elversberg domenica 10 alle 13:30 (Sky Sport 255).

Ligue 1: il PSG a un passo dal titolo

La 33ª giornata francese si apre venerdì 8 maggio alle 20:45 con Lens-Nantes su Sky Sport Max (Botti). Domenica 10 alle 21 il grande appuntamento: PSG-Brest su Sky Sport 251 (Bagnulo), con i parigini che possono avvicinarsi in modo decisivo al titolo. Mercoledì 13 doppio recupero della 29ª giornata: Brest-Strasburgo alle 19 (Sky Sport 258, Benincampi) e Lens-PSG alle 21 (Sky Sport 257, Bagnulo).

Di Canio Premier Special: Craven Cottage, una casa nello stadio

Venerdì 8 maggio arriva su Sky il quarto episodio stagionale del Di Canio Premier Special, dal titolo «Craven Cottage, una casa nello stadio». In onda alle 19:30 e a mezzanotte su Sky Sport Calcio e alle 23:30 su Sky Sport Uno, disponibile anche on demand. Paolo Di Canio racconta la storia centenaria del Fulham attraverso il suo impianto unico: dalla casa di campagna del 1894 sulle rive del Tamigi, passando per la tribuna «Johnny Haynes» con i suoi seggiolini in legno — la più antica del football professionistico inglese — fino alla modernissima Riverside aperta nel 2022. Dialoghi con l’allenatore Marco Silva, il capitano Tom Cairney e il difensore Timothy Castagne.