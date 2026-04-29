24 Ore di Le Mans 2026: svelato il programma ufficiale della 94ª edizione, gli orari

L’Automobile Club de l’Ouest ha ufficializzato gli orari della 24 Ore di Le Mans 2026, terzo appuntamento del mondiale WEC che si tiene sul Circuit de la Sarthe dal 10 al 14 giugno.
Dalle verifiche tecniche alle prime sessioni di prove
L’evento più atteso della stagione comincerà già venerdì 5 e sabato 6 giugno con le verifiche tecniche effettuate nella piazza centrale della città, seguite dai test collettivi di domenica 7 giugno.
Dopo due giorni di sosta dedicati all’analisi dei dati e alle categorie di supporto, i motori si riaccendono mercoledì 10 giugno con le prime prove libere del pomeriggio.
La battaglia per la Hyperpole e il via della gara
La serata di mercoledì 10 giugno vede le tre classi impegnate nelle qualifiche ufficiali per stabilire l’accesso alla Hyperpole. Le LMP2 e le LMGT3 si sfidano per prime per ottenere uno dei dodici posti disponibili, seguite dalle Hypercar che lottano per rientrare nei migliori quindici tempi. La prima giornata di attività in pista si chiude con una sessione notturna di due ore utile per affinare il setup delle vetture in vista della corsa.
Giovedì 11 giugno il programma prosegue con la terza sessione di libere, ma l’attenzione si sposta sulla Hyperpole a partire dalle ore 20:00. Il format prevede due turni per ogni categoria: un primo assalto di 20 minuti serve a scremare i partecipanti, mentre il secondo turno di 15 minuti decide le posizioni di testa della griglia. Le Hypercar chiudono la serata con l’ultimo duello in pista tra i dieci migliori equipaggi per la conquista della partenza al palo.
Venerdì 12 giugno i piloti partecipano alla tradizionale parata nel centro di Le Mans, mentre sabato 13 giugno il warm-up di mezzogiorno anticipa la procedura di partenza ufficiale. Alle ore 16:00 la bandiera verde dà il via alla gara, inaugurando un’altra edizione della maratona francese sul traguardo della Sarthe.
|Data
|Orario
|Sessione
|Mercoledì 10 giugno
|14:00 – 17:00
|Prove Libere 1
|Mercoledì 10 giugno
|18:45 – 19:15
|Qualifiche LMP2 e LMGT3
|Mercoledì 10 giugno
|19:30 – 20:00
|Qualifiche HYPERCAR
|Mercoledì 10 giugno
|22:00 – 24:00
|Prove Libere 2
|Giovedì 11 giugno
|14:45 – 17:45
|Prove Libere 3
|Giovedì 11 giugno
|20:00 – 20:20
|Hyperpole 1 LMP2 e LMGT3
|Giovedì 11 giugno
|20:35 – 20:50
|Hyperpole 2 LMP2 e LMGT3
|Giovedì 11 giugno
|21:05 – 21:25
|Hyperpole 1 HYPERCAR
|Giovedì 11 giugno
|21:40 – 21:55
|Hyperpole 2 HYPERCAR
|Giovedì 11 giugno
|23:00 – 24:00
|Prove Libere 4
|Sabato 13 giugno
|12:00 – 12:15
|Warm-Up
|Sabato 13 giugno
|16:00
|Partenza Gara