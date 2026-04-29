Ginnastica Ritmica, European Cup Baku 2026. Le finali su Sportface con Sofia Raffaeli

La European Gymnastics conferma l’appuntamento con l’innovazione: dal 30 aprile al 3 maggio, la Milli Gimnastika Arena di Baku (Azerbaijan) ospiterà l’edizione 2026 della European Cup.
Un evento che si preannuncia spettacolare non solo per il format “Cross Battle” a eliminazione diretta, ma anche per l’importante svolta politica: sarà infatti la prima competizione organizzata dall’ente europeo in cui è ammessa la partecipazione delle atlete neutrali.
Le convocate dell’Italia
L’Italia si presenta in Azerbaijan con una delegazione di altissimo profilo, puntando sulla continuità nelle individualiste e su una realtà societaria solida per la squadra. Non saranno presenti ginnaste italiane nella categoria Junior.
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Individualiste Senior: Fari puntati sull’agente delle Fiamme Oro Sofia Raffaeli, colonna del movimento azzurro, affiancata dalla talentuosa compagna di gruppo sportivo Tara Dragas.
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Squadra Senior: A rappresentare il tricolore sarà la formazione di Chieti, composta da Chiara Badii (Raffaello Motto), Sasha Mukhina (San Giorgio di Desio 79), Gaia Pozzi (San Giorgio di Desio 79), Serena Ottaviani (Aeronautica Militare), Sofia Sicignano (Raffaello Motto) e Bianca Vignozzi (Raffaello Motto)
Guarda su Sportface Chasing Perfection – Inside The Cross Battle
Panoramica internazionale: il ritorno dei neutrali
Il tema centrale del weekend sarà il debutto delle atlete neutrali in un contesto European Gymnastics.
Risultano iscritte Mariia Borisova e Arina Kovshova (atlete neutrali russe), mentre la Bielorussia schiererà giovani promesse tra le Junior e le formazioni senior in entrambe le squadre.
Nonostante l’assenza pesante della Germania (orfana di Darja Varfolomeev), il parterre resta di prim’ordine. La Bulgaria ha scelto di non schierare Stiliana Nikolova, dando spazio ad Anastasia Kaleva e Yanitsa Dineva.
Da seguire con attenzione anche la stella ucraina Taisiia Onofriichuk, le israeliane Alona Tal Franco e Daniela Munits, e la rumena Annaliese Dragan.
Per la gara a squadre sono ben 24 le nazioni iscritte, tra cui le potenze Spagna, Israele, Bulgaria e Ucraina, oltre alle formazioni neutrali.
Il Format di Gara: le “Cross Battle”
La European Cup si distingue per l’assenza delle classiche finali di specialità, sostituite da scontri testa a testa.
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Individualiste Senior: Dopo le qualificazioni (che premiano le migliori 3 per attrezzo, max 1 per nazione), le migliori 16 della classifica All-Around accedono alle Cross Battle. Si tratta di un tabellone a eliminazione diretta (Best 16, 8, 4 e finale) per assegnare il titolo di “European Cup Champion”.
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Squadre Senior: La somma dei punteggi dei due esercizi (5 palle e misto 3 cerchi/2 paia di clavette) decreta il podio All-Around. Le prime 6 squadre classificate si sfidano poi nelle Cross Battle (fasi Best 6 e Best 3) per la conquista della coppa.
Un format spietato dove ogni decimo può fare la differenza tra il podio e l’eliminazione immediata.
Sportface manderà in onda le finali del 3 maggio 2026 a partire dalle 9.50 su VOLARETV
Questo il programma:
- ore 10.00: Cross Battle Senior – best 16;
- ore 11.30: Cross Battle Senior – quarti di finali, semifinali e sfide finali per le medaglie.
- ore 13.05: Cerimonia di premiazione della Cross Battle
- ore 14.00: Cross Battle per le Squadre
- ore 15.10: Cerimonia di premiazione della Cross Battle per le Squadre