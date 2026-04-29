FIGC, l’ipotesi commissariamento si allontana: il motivo e la soluzione del Governo

L’ipotesi di un commissariamento per la FIGC perde quota dopo le recenti frenate istituzionali e l’indebolimento dell’inchiesta milanese sul settore arbitrale.
Il no del CONI e la prudenza del Governo
L’intervento straordinario sulla Federcalcio appare oggi uno scenario poco probabile. Il Governo ha preso ufficialmente le distanze da possibili forzature, ribadendo che non esiste alcuna intenzione di attuare un commissariamento politico, nonostante rimanga l’attesa per riforme concrete ed efficienti.
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, sarebbe intenzionato a mantenere una linea di estrema prudenza, sottolineando come le urgenze del sistema sportivo riguardino anche settori diversi dal calcio. Parallelamente, il CONI avrebbe espresso una ferma opposizione a interventi esterni come confermato dallo stesso Presidente Luciano Buonfiglio.
Il presidente ha chiarito che attualmente mancano i presupposti giuridici per un’azione di questo tipo, rivendicando l’autonomia dello sport e la necessità di rispettare le regole vigenti.
Il quadro, infatti, si sarebbe ormai stabilizzato a seguito del chiarimento da parte di persone vicine all’inchiesta di Milano sul mondo arbitrale sulla totale assenza di tesserati dei club coinvolti.
Dunque, la polemica avrebbe già perso la spinta iniziale che alimentava le voci di una crisi gestionale imminente.
Lo scontro sull’autonomia e il disegno di legge
Nonostante il lo “stop” al commissariamento, il dibattito resta aperto in Parlamento dove prosegue l’iter del disegno di legge presentato dal senatore Paolo Marcheschi. L’obiettivo dichiarato resta quello di rinnovare il sistema, valutando diverse opzioni operative per superare il momento difficile del calcio italiano.
Tra le soluzioni ipotizzate figura la possibilità che il calcio stesso scelga la via del commissariamento attraverso una mancata elezione del nuovo presidente, oppure il ricorso a un decreto legge governativo. Per farlo bisognerebbe votare scheda bianca alle prossime elezioni e non eleggere nessun Presidente.
Tuttavia, la via del decreto presenta rischi significativi legati al possibile scontro con FIFA e UEFA, che potrebbero interpretare l’iniziativa come una violazione dell’autonomia sportiva. La UEFA, in tal senso, “minaccia” l’esclusione delle squadre italiane dalle competizioni europee.