Sky vola con PSG-Bayern: oltre 1,1 milioni di spettatori per la semifinale

La UEFA Champions League si conferma un volano eccezionale per gli ascolti della “Casa dello Sport” di Sky.
La semifinale di andata tra PSG e Bayern Monaco, disputata ieri sera, ha registrato numeri da record, diventando il match tra squadre straniere più visto sulla piattaforma negli ultimi quattro anni.
I numeri del campo
La sfida spettacolare vinta dai parigini ha incollato allo schermo 1 milione 133 mila spettatori medi complessivi (Total Audience), con uno share del 5,7% e oltre 2,2 milioni di spettatori unici.
La tensione del match ha spinto l’audience verso l’alto nelle battute finali, toccando un picco di 1 milione 470 mila spettatori medi e l’8% di share.
Si tratta di un risultato storico: dalla finale del 2022 tra Liverpool e Real Madrid, nessun incontro di Champions League senza club italiani aveva generato un interesse simile su Sky.
Il successo degli approfondimenti
Non è stata solo la partita a brillare. L’analisi post-gara di Champions League Show, condotto da Federica Masolin con i suoi ospiti, ha registrato 355 mila spettatori medi e ha superato il milione di contatti unici, confermandosi come appuntamento imprescindibile per l’analisi tecnica del torneo.