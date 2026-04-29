La F1 trema, Gp a rischio: non si corre a Miami

La Formula 1 dovrebbe tornare in pista questo weekend, ma intanto scatta l’allarme per il GP di Miami: può essere cancellato

Torna la Formula 1 o almeno dovrebbe tornare. Dopo un mese di pausa, il Mondiale è atteso alla sfida di Miami con weekend intenso tra sprint e gara domenicale.

Le scuderie si preparano e l’attesa per le novità che un po’ tutti porteranno in pista: basterà per sovvertire le gerarchie che vedono la Mercedes davanti a tutti e Ferrari e McLaren all’inseguimento, con la Red Bull più staccata? O servirà aspettare l’ADUO per capire se sarà una lotta tutta interna alla frecce d’argento per il mondiale oppure c’è ‘speranza’ per l’inserimento di un terzo incomodo.

Nell’attesa però arriva notizie non certo rassicuranti sul fronte meteo in vista del Gp di Miami. Se le prime due giornate di lavoro in pista, quindi qualifiche e sprint, saranno caratterizzate da tempo soleggiato, domenica le cose potrebbero cambiare drasticamente e proprio in concomitanza con il via del Gran Premio.

Le previsioni meteo, infatti, danno la possibilità di forti temporali su Miami domenica 3 maggio, condizioni che potrebbero complicare la vita ai piloti e alle scuderie. Ma c’è un altro allerta che sta mettendo in allarme la F1 e che potrebbe anche portare alla cancellazione della gara.

Formula 1, Gp di Miami a rischio: colpa dei fulmini

Al di là del 70% di probabilità di pioggia intensa al momento dell’inizio della gara, ciò che preoccupa maggiormente sono i fulmini nella zona vicino al circuito.

Le previsioni parlano della possibilità di numerosi fulmini nei pressi del circuito e, da regolamento, questo potrebbe portare alla sospensione o alla cancellazione del Gran Premio. La Formula 1 spera ovviamente che ciò non accada e che dopo un mese di stop per la cancellazione di due gare in Medio Oriente a causa della guerra in Iran, si possa tornare a gareggiare senza problemi.

Va ricordato che anche il Mondiale di calcio per club della scorsa estate ha fatto i conti con la sospensione temporanea di alcune partite a causa dei fulmini e di un regolamento che impone lo stop alle attività sportive in questi casi.

Una possibilità che tornerà anche per i Mondiali di calcio di quest’estate e che ora riguarda la Formula 1 il GP di Miami. Tutti con il naso all’insù quindi per capire se dal cielo americano arriveranno i temuti fulmini che potranno portare allo stop della gara.