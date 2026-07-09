Foligno accende la velocità: Dosso torna sui 100 al Meeting Tomassoni

Sarà un venerdì ad alta velocità allo stadio Enzo Blasone di Foligno, sede del Meeting Giuseppe Tomassoni. Il nome più atteso è quello di Zaynab Dosso, primatista italiana dei 200 metri e campionessa mondiale indoor dei 60, pronta a tornare sulla pista umbra dove nella scorsa stagione aveva già lasciato il segno con due prove di grande livello, corse in 11.07 e 11.12.

Dosso, doppio impegno e possibile test sui 200

La velocista delle Fiamme Azzurre affronterà il doppio turno dei 100 metri, con batterie previste alle 18.50 e finali dalle 19.15. Per Dosso si tratta di un nuovo passaggio importante dopo l’11.01 ventoso, con vento a +2.5, realizzato tre settimane fa in Diamond League a Doha.

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La sprinter azzurra risulta iscritta anche nei 200 metri, in programma circa 20 minuti dopo la finale dei 100. la decisione definitiva arriverà però soltanto al termine della distanza più breve, valutando condizioni e sensazioni.

Da Simonelli a Tortu: gli altri azzurri in pista

Il programma maschile promette interesse soprattutto nei 100 metri, dove sono annunciati Lorenzo Simonelli, primatista italiano e campione europei dei 110 ostacoli, Filippo Randazzo ed Eric Marek. Nei 200 metri compare invece il nome di Filippo Tortu, argento europeo a Roma 2024, reduce dall’esordio stagionale a Eisenstadr con un 20.68 ventoso.

Nel salto in lungo è atteso Daniele Inzoli, fresco campione italiano e già argento europeo under 20. Fuori dall’Italia, attenzione anche a Fausto Desalu, impegnato a Wetzlar, in Germania, dove è iscritto sia nei 100 sia nei 200 metri.